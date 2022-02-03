NFT'ler İçin İlginç Açıklama: Çok Saçma Ama Web 3.0 İçin Gerekli!

JavaScript, Mozilla ve Brave'in kurucusu Brendan Eich, saçmalamanın ve kandırmacanın web'in gelişimi için gerekli olduğunu söylüyor. Buna örnek olaraksa NFT'leri gösteriyor.

NFT: Saçma ama Web 3.0 için gerekli

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