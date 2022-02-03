NFT'ler İçin İlginç Açıklama: Çok Saçma Ama Web 3.0 İçin Gerekli!

JavaScript, Mozilla ve Brave web tarayıcısının kurucusu, NFT çılgınlığını Web 3.0'ın uzun vadeli hedeflerinden bir sapma olarak gördüğünü söyledi. Brendan Eich NFT'leri çok saçma bulsa da, web'in dönüşümünde bir kilometre taşı olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
Eich, "Şu anda web 3.0'ın ilk aşamalarındayız ve kimse bunun ne anlamaya geldiğini bilmiyor" diyor ve devam ediyor: "Özellikle NFT'ler, hem biraz saçma hem de kaçınılmaz olarak kandırmacaya müsait. Web 1.0 ve Web 2.0'ın ilk günlerinde de pek çok aptalca site ve dolandırıcılık vardı. Sokakları döşemeden ve sokak lambalarını yakmadan önce sınır kasabaları böyledir."
Web 3.0 nedir?
Web 3.0 kavramı, internetin şu ana kadar iki farklı dönemde ilerlediği ve üçüncüsü ufukta belirdiği fikri üzerine kuruldu. Web 1.0 internetin metin tabanlı bilgi içerdiği ve çok az sayıda içerik üreticinin olduğu dönemi simgeliyor. Daha sonra ikinci dönemde kullanıcıların da içeriğe katkı sağladığı bir ortam oluştu (sosyal medya ve YouTube gibi hizmetlerle) ve kapitalizmin internet alışverişi ile kendini gösterdiği bir evre yaşanıyor. Teoriye göre Web 3.0 geldiğinde internetin merkezi olmayan, aracı kullanılmadığı ve kullanıcıların kişisel güvenlik ve gizliliğine daha fazla önem verildiği bir çağ başlayacak. Web 3.0 savunucuları bu dönemde blok zinciri ve kripto paranın hayati bir rol oynayacağını söylüyor.
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