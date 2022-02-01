Cisimlerin Üzerinde Sahte Yüzler mi Görüyorsunuz? Yalnız Değilsiniz!

Eğer siz de bazı cisimlerde yüzler görüyorsanız, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Pareidolia olarak bilinen bu durumun altında, aslında çok ilginç detaylar yatıyor...

  • Levent Öztürk
Sahte yüzler neden erkek olarak algılanıyor?

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