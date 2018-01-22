Nike'tan Yeni "PlayStation" Ayakkabısı

Nike'ın ünlü NBA oyuncusu Paul George için geliştirdiği yeni ayakkabı, aynı zamanda tam bir "PlayStation" ayakkabısı olma özelliğini taşıyor!

Nike'tan Yeni "PlayStation" Ayakkabısı

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