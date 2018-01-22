Nike'tan Yeni "PlayStation" Ayakkabısı
Nike'ın ünlü NBA oyuncusu Paul George için geliştirdiği yeni ayakkabı, aynı zamanda tam bir "PlayStation" ayakkabısı olma özelliğini taşıyor!
Nike'ın ayakkabılarında farklı teknolojileri kullanmaktan çekinmediği açık bir gerçek. Sonuç olarak firma, kendini bağlayabilen mekanizmalara sahip Mag ve HyperAdapt ayakkabılarını da sunan isimdi. Her ne kadar firmanın en son basketbol ayakkabısı bu ayakkabılar kadar gelişmiş teknolojileri kullanmıyor olsa da, özellikle spor ayakkabı seven oyuncular için beğenilecek pek çok özelliğe sahip. Nike'ın Sony ortaklığı ile ürettiği ve PlayStation'dan ilham alan Paul George'un yeni simge ayakkabısı PG2 tanıtılmış durumda.
Şu anda NBA'de Oklahoma City Thunder için oynayan George, ligin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Ayakkabı çiftinde PlayStation'a pek çok farklı gönderme görülebilmekte. Örneğin ayakkabı dillerinden birinde George'un logosu bulunurken, diğerinde aydınlık bir "PS" logosu var. Bu logoların ışıkları ise ayakkabının içerisindeki bir tuş ile açılıp kapanabiliyor ve tuşlara bastığınızda, bir DualShock kontrol kolunu anımsatan titreşim dalgası ortaya çıkıyor.
Nike'ın 150 saatten fazla dayandığını söylediği piller ise şarj edilemiyor ve bu yüzden, eğer pillerle uğraşmak istemiyorsanız ışıklandırma özelliğini dikkatli kullanmanızda fayda olabilir. Ayakkabının tabanı ise Sony'nin Nike'a sağladığı galaksi-temalı bir grafiğe sahip ve bu da firmanın dinamik PlayStation arka plan resimlerini anımsatıyor. Bağ kilitleri ise PS kontrol kollarının tuşları ile aynı renkleri taşıyor: Mavi, yeşil, pembe ve kırmızı.
PG2'nin tasarımcısı Tony Hardman'in Engadget'a söylediğine göre bu ayakkabı, Sony'nin PlayStation haklarına saygı duruşu yaparken, George'un ayakkabıyı giyerken rahat hissetmesini amaçlıyor. Bu rahatlık için de orta tabanda Nike'ın Zoom tamponlama teknolojisine sahip ve dış tabanda yer alan, karanlıkta parlayan mavi lastik ile destekleniyor.
PlayStation sahiplerine bir bonus olarak, sağ ayakkabıda yer alan PlayStation Network barkodu ile PS4 üzerinde Paul George dinamik temasına erişim imkanı sunulmuş.
"PlayStation" PG2'nin 10 Şubat tarihinde 110 dolara satışa sunulması planlanıyor ancak bu ayakkabının sınırlı sayıda üretilmesinden dolayı, satın almak isteyen kişilerin hızlı davranması gerekecek...
Levent Öztürk
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