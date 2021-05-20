Nikola Tesla'nın 100 Yıl Önce Yaptığı İcat: Tesla Vanası

Nikola Tesla'nın karanlıkta kalmış, çok fazla dikkat çekmemiş icatlarından biri, şimdi çağda ortaya çıkan icatlarından biri daha karşımızda... New York Üniversitesi'nden Profesör Leif Ristroph tarafından, Nature Communications'ta yayınlanan yeni bir makale, Tesla'nın işte bu icadını ele alıyor ve 21. Yüzyıl'da çok geniş bir kullanım alanı bulabileceğini belirtiyor.
Ancak bu sefer konu elektrik veya elektromanyetik dalgalar değil. Tesla'nın icat ettiği makrosıvı vanasından söz ediyoruz. Tesla vanası olarak adlandırılan bu icat, ana kanalın bir dizi saptırıcı halka içerdiği garip şekilli bir vana. Sıvı tek bir yönde rahatça akarken, akış tersine çevrildiğinde, aniden duruyor.
Bir başka deyişle, Tesla vanası tek yönlü bir çekvalf olarak düşünülebilir. Tesla'nın tasarımının avantajı hareket eden parçalara sahip olmaması. Bu da zaman içinde eskimeyeceği veya bozulmayacağı anlamına geliyor. Yay ve benzeri mekanizmalar içeren günümüzün çekvalfleri eninde sonunda bozuluyor ya da kullanım ömrü doluyor. Ayrıca bu tasarım yüksek titreşimin söz konusu olduğu zorlu ortamlarda da daha rahat ve dayanıklı bir kullanım sunuyor.
Tesla vanasının nasıl çalıştığını, aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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