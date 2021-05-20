Nikola Tesla'nın 100 Yıl Önce Yaptığı İcat: Tesla Vanası

Çağının ötesinde icatlar, elektrik bilgisi ve ilginç kişiliği ile tanınan mucit Nikola Tesla'nın 100 yıl önce ortaya koyduğu bir icat, günümüzde araştırmalara konu olmaya başladı. İşte Tesla Vanası!