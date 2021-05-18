Tırnaklarınıza Bakıp COVID-19 Geçirip Geçirmediğinizi Anlayabilirsiniz!

İngiltere'de gerçekleştirilen ZOE COVID-19 semptom çalışmasının baş araştırmacısı, tırnaklarınız tuhaf görünüyorsa bunun daha önceden COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olabileceğinizin bir işareti olabileceğini öne sürdü.
Doktor muayenelerinde tırnaklarınızın kontrol edildiğine şahit olmuş olabilirsiniz. Bu, sadece temiz ve düzgün olup olmadıklarını kontrol etmek için yapılmıyor. Tırnaklar vücudumuzda olup bitenler hakkında çeşitli işaretler verebiliyor. Böbrek yetmezliğinden zatürreye kadar, tırnağınızın büyümesini kesintiye uğratabilecek bir dizi hastalık bulunuyor. Baş Araştırmacı Tim Spector, COVID-19 enfeksiyonunu takiben bazı insanların tırnaklarında çizgilerin görülebileceğini öne sürüyor. Henüz bu çizgiler resmi COVID-19 semptomu olarak onaylanmamış olsa da, araştırmalar bu tür çizgilerin bir enfeksiyon habercisi olabileceğini gösteriyor.
Spector, tırnaklardaki bu çizgilerin hipertansiyon, epilepsi, egzama, şiddetli beslenme yetersizliği ve kemoterapi gibi başka nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan birçok başka enfeksiyonun belirtisi olabileceğini söylüyor. Bu yüzden, COVID olup olmadığınızı belirlemek için tek başına kullanılması mümkün değil.
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