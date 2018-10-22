Nintendo'nun Gelecek Konsolu Kendini Gösterdi
Nintendo'nun gelecek konsolu Nintendo 64 Classic Mini kendini gösterdi.
Nintendo'nun yeni konsolu Nintendo 64 Classic Mini hakkında yaklaşık 1 yıldır söylentiler var, ancak bugüne kadar konsolun varlığına ilişkin net bir kanıt görmemiştik doğrusu. Daha önce konsolun patent örnekleri çıkmıştı fakat yeni ortaya çıkan bu sızıntı gerçekten Nintendo fanları için bir hayli heyecan verici.
Ortaya çıkan fotoğraflar, görüntüdeki konsolun Nintendo 64 Classic Mini olduğu yönünde. Elbette şu an için resmi bir açıklama yok. Fotoğraflar, twitter kullanıcısı Carl Brennand tarafından paylaşılmış. Peki, fotoğraflar gerçek mi? Açıkçası fotoğraflara dikkatle baktığınızda, önemli bir ayrıntıyı fark ediyorsunuz.
@N64Memories Thoughts? Looks pretty legit! pic.twitter.com/HOxiHJBoPA— Carl Brennand (@CarlBrennand1) 13 Ekim 2018
Evet, fotoğraflarda dalgalanmalar mevcut. Bu da bu fotoğrafların bir ekrandan çekildiğini gösteriyor. O nedenle görüntülerde yer alan Nintendo 64 Classic Mini olduğu iddia edilen konsolun, tanıtım amaçlı bir video olduğunu düşünüyoruz.
Ne yazık ki, şu ana kadar N64 Classic Mini hakkında tek gerçek kanıt bu. Umuyoruz ki, bunlar gerçek çıkar ve konsol yakın zaman içinde Nintendo severlere sunulur.
Ercan Uğurlu
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