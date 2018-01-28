Nissan'dan Otomatik Park Eden Terlik!

Nissan, kendi kendine park eden araçlarında kullandığı ProPilot teknolojisini terliklere uyguladı; ortaya "otomatik park eden terlik" çıktı.

Nissan'dan otomatik park eden terlik!

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