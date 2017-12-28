Nokia 1, Android Go ile Mart'ta gelebilir!

Nokia'nın uygun fiyatlı telefonu, iddiaya göre Android'in yeni hafif sürümü Go ile bu tarihte gelecek!

Nokia 1, Android Go ile Mart'ta gelebilir!

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