Nokia 4 ve Nokia 7 Plus da 2018'de gelebilir!
Yeni sızıntıya göre Nokia'nın 2018'de piyasaya süreceği telefonların arasına iki telefon daha eklendi!
Nokia'nın kamera uygulamasının APK dosyasında yapılan incelemeler, HMD Global'in gelecekteki Nokia telefon planlarıyla ilgili ipuçları verdi.
GizChina'nın haberine göre Nokia 4 ve Nokia 7 Plus'ın adları, Nokia'nın varsayılan kamera uygulamasının içerisinde geçiyor. Bu telefonlarla birlikte sızan Nokia telefonlarının sayısı altıya çıkıyor. Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018), Nokia 9 ve Nokia 1'i daha önceki sızıntılarda görmüştük. Yeni raporlar Nokia 4 ve Nokia 7 Plus hakkında detay vermese de, Nokia 7 Plus'ın geçen sene Çin'de piyasaya sürülen Nokia 7'ye göre daha büyük ekran ve daha güçlü bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Nokia 7, Snapdragon 630 işlemci ve 5,2 inç ekranla geliyordu ve alüminyum çerçeveye sahipti.
Nokia 4 ise yeni bir telefon olacak gibi görünüyor. Bu iki telefonun yanında HMD Global'in bir de Nokia 1 için hazırlık yaptığı anlaşılıyor. Geçen ay sızan Nokia 1'in HD çözünürlüklü IPS LCD ekranla, 1GB RAM ve 8GB depolama alanıyla gelmesi ve HMD'nin ilk Android Go telefonu olması bekleniyor.
Nokia 9, 19 Ocak'ta geliyor
Firma, Nokia 9'un tanıtım tarihini 19 Ocak olarak belirledi. HMD'nin aynı etkinlikte Nokia 6 2018 ve Nokia 8 2018'i de tanıtması bekleniyor. Nokia 9'un Snapdragon 835 işlemciyle, Carl Zeiss çift lensli kamerayla ve ince bir çerçeveyle ortaya çıkacağına inanılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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