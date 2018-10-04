Nokia 7.1 Fiyatından Kamerasına Kadar Sızdı
Nokia 7.1'e ait görüntüler ve neredeyse tüm tüm teknik özellikleri internete sızdırıldı!
Nokia 7.1 yaklaşıyor olabilir. Bunun iki makul sebebi var. Bunlardan ilki son Nokia cep telefonlarının arkasındaki şirket HMD Global'in 11 Ekim tarihinde yapacağı etkinlik, ikincisi ise bu etkinlik bu kadar yaklaşmışken ortaya çıkan bu son derece geniş çerçeveli sızıntılar. Eminiz ki bunların belli bir zaman aralığına denk gelmesi bir anlam ifade ediyor.
WinFuture tarafından paylaşılan görüntüler çentikli bir telefon, çift objektifli arka kamera, arkası cam ve metal bir çerçeve gösterirken; diğer detaylar Nokia 7.1'in 159 g ağırlığında ve yüksekliğinin 8mm altında olduğunu söylüyor.
Görünüşe göre 19:9 en-boy oranı ve 5.84 inç 1080x2244 IPS LCD ekrana sahip olacak telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 636 yonga seti ve bir microSD kart yuvası ile gelecek. Anlaşıldığı kadarıyla, telefonun iki modeli olacak. Biri 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunarken diğeri 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelecek.
Kameraya gelince, Nokia 7.1'in arkasında 12 MP ve 5 MP'lik bir kamera seti olduğu söyleniyor. Kaynak, iki merceğin ne için kullanıldığını açıklayamasa da, ikinci merceğin derinlik algılaması için olduğu düşünülüyor. Önde ise bir 8MP kamera olacak gibi. İddiaya göre HDR fotoğraf ve videolar çekebilen kameralar, 4K kalitesinde de video kaydedebiliyorlar.
Cihaz Android 8.1 ile gelecek. Güzel haber ise telefonun neredeyse tamamen saf bir Android ile gelmesi. Yani bloatware olarak bilinen, silinmesi mümkün olmayan firma uygulamaları ile dolu bir telefonla karşılaşmayacaksınız.
Fiyat olarak, 3GB RAM modelinin 350 Euro (yaklaşık 2430 TL) olduğu söylenirken, 4GB'lık versiyon ise 400 euro'nun biraz altında (yaklaşık 2780 TL) olacak.
Nokia 7.1'in 22 Ekim'de satışa çıkarılacağı iddia ediliyor. Ayrıca söylentilere göre göreceğimiz Nokia modelleri bu telefonlarla da sınırlı olmayabilir. Nokia 7.1 Plus ve Nokia 9'un da sunulabilecek telefonlar arasında olduğu konuşuluyor.
Yavuz Alp Şimşek
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