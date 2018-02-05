Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Sızdı!

Nokia'nın ilk "çerçevesiz" telefonu olacağı iddia edilen Nokia 7 Plus'ın teknik özellikleri de sızdı!

Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Sızdı!

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Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Sızdı!

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