Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Sızdı!
Nokia'nın ilk "çerçevesiz" telefonu olacağı iddia edilen Nokia 7 Plus'ın teknik özellikleri de sızdı!
Nokia 7 Plus'tan birkaç gün önce gelen sızıntılar, telefonun Nokia'nın ilk çerçevesiz telefonu olacağını söylemişti. Bunun yanında telefonun üretimine de başlandığı iddia edilmişti. Şimdi ise telefonla ilgili birkaç önemli bilgi daha sızdı.
Vtech'in raporuna göre Nokia 7 Plus, Nokia 7'nin görünümünü birkaç geliştirme dışında koruyacak. Bu geliştirmeler arasında 5,2 inç'ten 6 inç'e yükselen Full HD ekran var. Kamera alanında telefonun çift kameraya yöneldiğini ve 12MP + 13MP'lik Zeiss onaylı lenslerle geldiğini görüyoruz. Çift kameranın 2 kat kayıpsız optik yakınlaştırmaya ve bokeh efektine izin verdiği iddia ediliyor. Ön kamera ise 16MP'lik bir lens ve f/2,0 diyaframla geliyor ve yine Zeiss onaylı.
Nokia Camera uygulamasının uzun süre sonra Nokia 7 Plus ile geri döneceği ve beraberinde profesyonel çekim modunu getireceği söyleniyor. Bu işlev ISO, deklanşör hızı, odaklanma, beyaz dengesi gibi işlevleri kontrol etmenize izin veriyor. Son olarak cihazın Snapdragon 660 işlemci ve Android 8.0 ile gelmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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