Nokia 9, Yanında Nokia 8'i de Getirebilir!
Merakla beklenen Nokia 9 için artık bekleyebileceğimiz bir "çıkış tarihi" de var. Üstelik telefon, yanında diğer bir telefonu da getirebilir!
Sabırla beklediğimiz Nokia 9 için artık belirgin bir tanıtım tarihi de var. Bir kaynağa göre HMD Global'in tanıtımı, 19 Ocak'ta gerçekleşecek.
İddianın sahibi olan MyDrivers, telefonun 64GB'lık modelinin fiyatının 3.699 yuan (yaklaşık 560 dolar) olacağını da söylüyor. Siteye göre 128GB'lık modelin fiyatı 4.199 yuan (yaklaşık 635 dolar) olacak. RAM miktarı, depolama alanına göre değişmeyecek; her iki telefon da 6GB RAM ile gelecek. Bu fiyatlar Galaxy Note 8, iPhone X gibi amiral gemisi telefonlara kıyasla çok daha düşük olsa da, biraz yüksek.
Siteye göre yeni telefonu üreten HMD Global, etkinlikte Nokia 8'i (2018) de tanıtacak. İki telefon da 18:9 ekran oranı, Snapdragon 835 yonga seti, çift arka kamera, IP67 su ve toz geçirmezliği ile gelecek. Kulaklık girişi ise telefonlarda bulunmayacak.
Bu özellikler 2017'nin telefonlarının yanında üst seviyede görünse de 2018'de bir anda geride kalabilir. Nokia 9'un fiyatının amiral gemilerine kıyasla daha uygun olması, sanırız bu şekilde açıklanabilir. Yine de şu an her şeyin bir dedikodudan ibaret olduğunu unutmamakta fayda var. Bilinen şey, yakın bir zamanda Nokia 9'u göreceğimiz.
Zeynel A. Öztürk
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