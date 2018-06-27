Nokia Telefonlara Yeni Özellik
3 Nokia modeli, "gelecek aylarda" alacağı güncelleme ile önemli bir özelliğe sahip olacak!
Nokia markalı telefonların üretim hakkını elinde bulunduran HMD, pek çok Nokia modeline çok yakınca gelecek olen bir özelliğin müjdesini verdi. "Face unlock" ya da yüzle kilit açma. Bir Twitter kullanıcısının sorduğu soruya yine Twitter üzerinden cevap veren resmi Nokia Mobile hesabı, Face unlock özelliğinin, bir yazılım güncelleme aracılığı ile telefonlara geleceğini doğruladı.
@deepalakshmii Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus and the new Nokia 6, as well as the Nokia 8 will get face unlock as an OTA update in the coming months— Nokia Mobile (@Nokiamobile) 23 Haziran 2018
Aslında yüzle kilit açma özelliğinin Nokia 6.1 modelinde bulunacağı zaten açıklanmıştı. Ama yeni açıklamaya göre Nokia 8 Sirocco ve Nokia 7 plus da bu telefona eşlik edecek. Yani 3 Nokia modelinin, alacağı güncelleme ile bu özelliğe kavuşacağı kesinlik kazanmış durumda.
Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama henüz yapılmış değil. Şimdilik tek bildiğimiz "gelecek aylarda"olacağı yönünde.
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