Nokia, Yeniden Tuşlu Telefon Yapıyor Olabilir
Nokia, QWERTY klavyeli bir akıllı telefon yapıyor olabilir. Ancak bu kez "klavye" alıştıklarımızdan oldukça farklı!
Fiziksel QWERTY klavyeli cep telefonlarıyla ünlü BlackBerry, sonunda yalnızca QWERTY'li telefon üretme inadından vazgeçip, dokunmatik ekranlı modellere de yönelmişti. Nokia ise, BlackBerry'nin meşalesini taşıyacak gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bir dokümana göre, bu defa Nokia bu işe giriyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından TA-1047 kod adlı bir telefona verilen onaya göre, Nokia, tuş takımlı telefonları yeniden canlandıracak.
TA-1047'nin bilgilerine göre, bu telefon 133 x 68 mm boyutlarında oluşacak ve üzerinde 3.3 inç boyutunda 480x480 piksel ekran taşıyacak. Ekranın altında yer alan alanda ise, fiziksel bir klavye yer almayacak. Nokia, buraya tamamen dokunmatik bir tuş takımı yerleştirecek. Yani fiziksel tuşlar yerine, dokunmatik bir alan sunulacak. Şimdilik bu fikirle Nokia farkındalık yaratacak gibi dursa da, elbette TA-1047'nin son halini görene kadar beklememiz gerekiyor.
Nokia'nın TA-1047 modeli hakkında bilinen bir diğer haber de, telefonda Qualcomm 205 işlemci kullanılacak. Ayrıca "Kai OS" olarak isimlendirilen bir işletim sistemi bulunacak. Bunun ise, Android'in son derece özelleştirilmiş bir versiyonu veya Nokia 3310'da da görülen Series 30+ işletim sisteminin yeniden tasarlanmış hali olabileceği söyleniyor.
Peki, her ne kadar gelen bu bildiler şimdilik spekülasyon olsa da, halihazırda yeni nesil 3310 modeliyle pek de rağbet görmeyen Nokia, sizce de böylesi bir modelle başarılı olabilir mi?
Ercan Uğurlu
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