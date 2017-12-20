Nokia, Yeniden Tuşlu Telefon Yapıyor Olabilir

Nokia, QWERTY klavyeli bir akıllı telefon yapıyor olabilir. Ancak bu kez "klavye" alıştıklarımızdan oldukça farklı!

Nokia, yeniden tuşlu telefon yapıyor olabilir

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