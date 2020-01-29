Nokia'nın Katlanan Telefonu 2020 Sonunda Gelebilir

Katlanan telefonlarla uğraşan Samsung, Motorola ve Huawei gibi firmaların arasına Nokia da katılmak üzere olabilir.
HMD Global'in elindeki markanın bir katlanan ekranlı telefon üzerinde çalıştığı, bu telefonun senenin sonunda veya 2021'de tanıtılmasının planlandığı iddia ediliyor. Sızıntının kaynağı olan Nokiamob, daha önce pek ismini duymamış olsak da Nokia ile ilgili gelişmelere odaklanıyor ve doğru söylüyor olabilir.
Üzerinde çalışılan cihazın ne tür bir katlanan telefon olduğu ise bilinmiyor. Katlanan telefonlar söz konusu olduğunda her üreticinin kendi tasarımlarını geliştirdiğini biliyoruz. Bu yüzden Nokia'nın katlanan telefonu, daha önce görmediğimiz bir tasarımla ortaya çıkabilir.
Aynı kaynak, Nokia'nın katlanan telefondan önce dört yeni cihaz tanıtacağını ve bunları şubatın sonuna doğru MWC 2020'yle birlikte piyasaya sürebileceğini söylüyor.
Nokia'nın yeniliklerini Mobil Dünya Kongresi (MWC) yaklaştığında doğrudan firmadan öğrenme şansımız olacak.
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