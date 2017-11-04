Normalinden çok daha pahalı olan bu iPhone X...
Caviar'ın özel iPhone X'i, "standart iPhone X"ten çok daha pahalı ama...
iPhone X'in resmi satışına başlamasına bir gün kala, gösterişli teklifleri ile bilinen Caviar da yeni akıma katılıyor ve Apple'ın en son telefonu için kendi sürümünü sunuyor.
iPhone X Tesla altın kaplama olmayabilir ancak modelin arka kaplamasını tamamen değiştirerek farklı bir şekilde bahisleri arttırmayı başarıyor. Telefonun arka kısmında, telefona bağlı güneş panelleri bulunuyor. Telefonun lüks kalması için de dış hatları 24K altın ile çizilmiş ve kabartmalı bir plaka, etraftakilere "Apple cihazı sahibi" olduğunuzu göstermenizi sağlıyor.
İlgilenen kişiler için telefonun fiyatının 259.000 Ruble (yaklaşık olarak 4.500 ABD doları) olduğunu söyleyelim.
Levent Öztürk
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