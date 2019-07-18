Note 10'un Özel Adaptörü Ayrı Satılacak

Galaxy Note 10 için ödeyeceğiniz ufak çaplı servetin yanında, eğer bu özelliği de kullanmak istiyorsanız, biraz daha para harcamaya hazırlanın!

Note 10'un 45W Adaptörü Ayrı Satılacak

Galaxy Note 10'un nasıl bir şarj performansı sunacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Bazıları Galaxy S10 5G'de olduğu gibi 25W'lık hızlı şarj beklentisindeyken bazı dedikodular, telefonun 45W'lık hızlı şarjı destekleyeceğini iddia ediyor. Ama adaptör konusunda işler biraz karışabilir.

@UniverseIce'ın paylaştığı ekran görüntüsünde Galaxy Note 10'un Çin modelinin 25W hızlı şarjla geldiği görünüyor. Dolayısıyla 45W hızlı şarj işlevi için muhtemelen ayrı bir adaptör satın almak gerekecek. Böyle bir adaptörün olduğunu destekleyecek bir kanıt şimdiye kadar neredeyse yoktu ancak GalaxyClub'tan gelen bilgiler, EP-TA845 model adının Samsung'un 45W şarj adaptörüne ait olduğunu "doğruladı".

Bununla birlikte sitenin paylaştığı bilgilerde Galaxy Note 10'un adı hiç geçmiyor. Yine de adaptörün başka bir yerde kullanılma ihtimali düşük olacağından, Galaxy Note 10'a ait olabilir. Adaptörün fiyatı bir satıcıda 50 euro olarak listeleniyor, dolayısıyla oldukça pahalı.

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ büyük ihtimalle EP-TA800 25W hızlı şarj adaptörüyle gelecek. Bu adaptör, şu an Galaxy S10 5G, Galaxy A80 ve Galaxy A70'in de kutusundan çıkıyor. Ancak 1149 euro'luk yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğine inanılan Galaxy Note 10'un kutusundan 45W adaptörün çıkmaması, sinirleri biraz bozabilir.

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