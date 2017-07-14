Note 8, Samsung'un Hesabında Görünmüş Olabilir
Samsung'un Twitter hesabında Exynos işlemcisi için paylaştığı görseldeki cihaz, Galaxy Note 8 olabilir!
Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde birçok Galaxy Note 8 sızıntısına rastladık. Yeni bir Galaxy Note'un geleceğini Samsung'un Ocak'ta yaptığı açıklama sayesinde biliyoruz. Ancak sızıntılar, son günlerde iyice ilginç bir hal aldı.
Bir kılıf üreticisinin paylaştığı Galaxy Note 8 görüntüsünün ardından şimdi Samsung'un kendisi, Twitter hesabında beklenen telefonu göstermiş olabilir. Yukarıdaki fotoğraf, Samsung Exynos Twitter hesabında paylaşıldı. Görüntüdeki cihazın hangisi olduğunu bilmesek de, sızıntılarda gördüğümüz Galaxy Note 8'e oldukça benziyor.
Galaxy Note 8'in tasarımı Galaxy S8 ve Galaxy S8+'a çok benzese de, farklı olduğu bazı taraflar var. Bunlardan en çok dikkat çekeni, Note 8'in çift arka kamerası. Galaxy S8 serisinde ise tek arka kamera bulunuyor. Samsung'un parmak izi sensörünü ekrana yerleştirmeyi başaramamış olması büyük bir kitleyi üzecek gibi görünüyor ancak sensörün konumunda yapılan küçük değişiklik, kullanımını kolaylaştırmış olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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