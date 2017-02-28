Nubia N1 Lite, MWC 2017'de tanıtıldı!
Sony ve LG büyük devlerin yeni amiral gemilerinin yanında fazla ses getirmese de, Nubia N1 Lite, MWC 2017'de sahneye çıktı!
LG, Sony veya Huawei gibi dev isimlerin yeni amial gemilerini sahneye çıkarttığı MWC 2017'de, küçük oyuncular da, biraz sessiz sedasız da olsa, yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu oyunculardan biri de, Nubia.
Şirket, Nubia N1 Lite adını verdiği yeni telefonu ile, aslında çok da etkileyici özellikler sunmuyor. Telefonu, Nubia N1'in biraz kırpılmış hali olarak nitelendirmek mümkün.
Nubia N1 Lite'ın işlemcisi, tam anlamıyla açıklanmış değil. Ancak basın açıklamasına göre, telefonda 4 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Tahminler, bu işlemcinin MediaTek olduğu yönünde yoğunlaşıyor.
5.5 inç'lik ekran, 720p çözünürlüğe sahip. Telefonda 2GB RAM, 16GB dahili depolama alanı bulunuyor. LTE desteği sunan telefonun batarya kapasitesi ise, 3.000mAh.
Arka kamera 8 megapiksel çözünürlükle gelirken, ön kamera 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Nubia N1 Lite'da ayrıca, arka kısma yerleştirilen bir de parmak izi sensörüne yer verilmiş.
Android 6.0 Marshmallow ile gelecek olan telefon, Mart ayı içerisinde Almanya, İtalya, İspanya ce Çek Cumhuriyeti'nde satışa çıkacak. Diğer ülkeler ise henüz bir tarih belirtilmiş değil.
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