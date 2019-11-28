Nvidia, AMD'yi "Ezmeye" Devam Ediyor!

Yeni rapor, Nvidia'nın AMD karşısındaki ezici pazar payı üstünlüğünü devam ettirdiğini, RTX kartlardan "çuvalla" para kazandığını söylüyor!

Nvidia, Pazara Hükmetmeye Devam Ediyor

Analiz firması Jon Peddie Research'e göre Nvidia, ekran kartı pazarındaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte yüzde 72,92'lik pazar payıyla pekiştirdi.

Firmanın ikinci çeyreğe göre 5 puanlık önemli bir artış elde ettiği gözleniyor. Bununla birlikte üçüncü çeyrekte ekran kartı satışlarının genellikle arttığını söyleyelim. Yine de Nvidia, önceki senenin aynı çeyreğine göre 6,2 puanlık elde etmeyi başarmış durumda. Aslında hem Nvidia, hem de AMD'nin performansı oldukça iyi; sadece Nvidia'nın daha iyi olduğu gözleniyor.

AMD'yi endişelendiren bir durum, temmuz itibariyle piyasaya sürdüğü Navi ekran kartlarının Nvidia'nın RX 5700 ile savaşacak olması. Sorun şu ki Nvidia, RTX 2060, 2070 ve 2080'in Super sürümleriyle serisinin gücüne güç katmış durumda. AMD için bir başka sorun, Navi'nin bütçe dostu sürümünün henüz hazır olmaması.

AMD'yi biraz da olsa sevindiren bir haber ise, bir yıl öncesine göre 1,36 puan daha yüksek bir pazar payına sahip olması.

Peddie'nin araştırma raporundan son bir ilginç not, Nvidia'nın RTX grafik kartlarının firmanın oyun gelirlerinin üçte ikisini oluşturması. Bununla birlikte gelirlerin son kullanıcıya satış anlamına gelmeyebileceğini söyleyelim.

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