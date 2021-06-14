NVIDIA, Artık Bu Windows'larda Sürücülerini Güncellemeyecek

NVIDIA, yaptığı bir duyuru ile Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemi sürümleri için Game Ready sürücü güncelleme olanlarını detaylandırdı. Konuyla ilgili yayınlanan makalede, Ekim 2021 tarihinden itibaren belirtilen Windows sürümleri için ekran kartlarının Game Ready sürücü güncellemelerini sağlamayı bırakacağını açıklayan NVIDIA, öte yandan "kritik güvenlik güncellemelerini" sağlamaya devam edeceğini de ilave etti.
NVIDIA'nın bu kararı ile Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemini kullanan bilgisayar sahipleri, Ekim 2021 tarihinden itibaren Game Ready sürücü güncellemelerini alamayacak, ancak buna karşın Ekim 2024 yılına kadar kritik güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilecekler.
Bu karar her ne kadar üzücü gibi gelse de, Windows'un eski sürümlerini artık Microsoft'un bile güncellemeyi bıraktığı düşünülünce, gayet anlaşılabilir. Zira Microsoft, Windows 7 desteğini Ocak 2020'de sonlandırmış, Windows 8 kullanıcılarını Windows 10'a ücretsiz yükselttikten sonra Windows 8.1 desteğini de Ocak 2016'da sona erdirmişti. Windows 8.1'e genel destek ise 2018'de sona ermiş durumda, ancak Ocak 2023'e kadar güvenlik güncellemelerini almaya devam ediyor.
NVIDIA, GeForce müşterilerinin "büyük çoğunluğunun" Windows 10'a geçtiğini ve bu kullanıcılar için "mümkün olan en iyi güvenlik ve işlevselliği" sağlamayı hedeflediklerini açıklayarak, bu nedenle yalnızca Windows 10'a odaklandıklarını söylüyor. Peki, bu karar sonucunda siz ne söylüyorsunuz? Hangi işletim sistemini kullandığınızı ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazın.
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