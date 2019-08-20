NVIDIA GeForce NOW Android'e Geliyor!
NVIDIA'nın online oyun hizmeti GeForce NOW için beklenen haber, Gamescom'da resmi olarak geldi!
- Ercan Uğurlu
Gamescom 2019 oldukça hızlı başladı. Her sene Almanya'da düzenlenen bu dev oyun etkinliği kapsamında, hem yeni oyun duyuruları hem de buna bağlı olarak donanım ve servis duyuruları görebiliyoruz. Bu bombalardan biri de daha fuarın ilk gününde NVIDIA'dan geldi.
NVIDIA'nın daha önce Shield platformunda ve sonrasında PC ve Mac'lerde yer alan bulut tabanlı bir oyun servisi olan GeForce NOW hizmeti, çok yakında Android platformuna da gelecek. Gamescom 2019'da bu heyecan verici gelişmeyi ziyaretçilerle paylaşan NVIDIA, böylece Android kullanıcılarına büyük bir oyun serbestliği sağlamış olacak.
Tanıtım sırasında bugüne kadar GeForce NOW hizmetinde 30 milyon saatten daha fazla oyun oynandığının altını çizerken, servis içinde şu anda 1000'den fazla oyunun yer aldığını da söyledi. İlk başta beta süreciyle başlayacak olan servisin aktifleştirilmesiyle Android kullanıcıları, bu platformdaki oyunları akıllı telefonları üzerinden oynayabilecekler. Bazı oyunlarda dokunmatik tabanlı kontroller desteklenmediği için Bluetooth tabanlı kontrolcünün kullanılması gerekeceği serviste, bazı oyunlar da direkt olarak telefonun ekranı üzerinden oynanabilecek.
NVIDIA, bu sonbaharda GeForce NOW servisini aktifleştirmek istiyor. Beta sürecine katılmak isteyenler buradan kayıtta bulunabilirler.
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