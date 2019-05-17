NVIDIA, GeForce RTX Serisini Yenileyebilir
NVIDIA, GeForce RTX ekran kartlarını, AMD'nin Navi GPU'larıyla savaşabilmek için yenileyeceği iddia ediliyor. Peki ama neler değişecek?
- Ercan Uğurlu
AMD'nin yakında piyasaya sunulması beklenen yeni Navi ekran kartları, şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre NVIDIA'nın GeForce RTX ekran kartı ailesinden daha hızlı olacak. En azından sızıntılar bu yönde. Bu sızıntılar doğru olacak ki, NVIDIA cephesi telaşlı bir hazırlık içine girmiş. Zira gelen haberlere göre NVIDIA; GeForce RTX ekran kartlarını yenilemeye hazırlanıyor.
Evet, RedGamingTech'in ortaya çıkarttığı habere göre NVIDIA; GeForce RTX ürün grubunu güncelleyerek yeni modellerinde daha hızlı RAM kullanacak. Şu an RTX 2080 ve RTX 2080 Ti'da bellek hızı 14 Gbps. NVIDIA, mevcut kartların yeni fabrikadan çıkacak modellerinde bu bellekleri hızlandırarak 16 Gbps'e yükseltecek.
Eğer bu gerçek olursa, RTX 2080'de yer alan 448 GB/s olan bellek bant genişliğinin 512 GB/s değerine yükselmesi anlamına gelecek ve bu da neredeyse yaklaşık yüzde 15'lik bir hız artışı sağlayacak. Bu elbette NVIDIA cephesi için performans artışı özelinde önemli bir hamle.
Bu revizyon NVIDIA için ilk değil. NVIDIA, benzer bir hamleyi daha önce GTX 1080 ile de yapmış ve 10 Gpbs bellek hızını, zaman içinde 11 Gbps'e yükseltmişti. Yine öte yandan GTX 1060'larda da 8 Gbps bellek hızı 9 Gbps'e arttırılmıştı.
Şimdi aynı senaryoyu GeForce RTX ailesine de uygulaması beklenen NVIDIA, bakalım bunu ne zaman uygulayacak ve bu hamlesiyle AMD Navi karşısında başarılı olacak mı...
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