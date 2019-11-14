NVIDIA RTX 3080 Ortaya Çıkıyor!

NVIDIA, GeForce RTX 20 ailesinden sonra buna ilave olarak SUPER serisi de piyasaya çıktığına göre artık NVIDIA'nın yeni ekran kartlarını beklemeye başlayabiliriz. Bunun için henüz zaman var ancak NVIDIA'nın mart ayında açıklaması beklenen 7nm Amper mimarisinin ardından yeni ekran katları için geri sayım başlayacak. NVIDIA'nın elini çabuk tutması gerekiyor, zira AMD, 2020'ye oldukça iddialı başlayacak.
AMD'nin 2020 yılının ortalarında "NVIDIA katili" ekran kartlarını tanıtacağı biliniyor. Özellikle RTX konusunda önemli bir adım atması beklenen AMD'ye NVIDIA cephesinden ise cevap yeni Amper mimarisi olacak.
NVIDIA'nın 2020 yazında düzenlenecek olan Computex 2020'de yeni Ampere mimarisine sahip ekran kartlarını tanıtacağını söyleyen analist Raymond James Chris Caso, NVIDIA'nın RTX 30 serisini sergileyeceğini düşünüyor. NVIDIA, ilk olarak RTX 3080 ve RTX 3070 gibi üst seviye ekran kartlarını tanıtacak, ardından da orta segmente yönelik RTX 3060 ekran kartı piyasaya çıkacak.
RTX 30 serisinin önemli özelliklerinden biri elbette Turing mimarisinin yerine Ampere mimarisine geçilecek olması olurken, saat hızlarının artacağı, TDP'nin düşeceği de tahmin edilebilir. Elbette NVIDIA yeni ekran kartlarında şüphesiz daha iyi bir RTX deneyimi sunacaktır.
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