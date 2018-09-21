Nvidia RTX Overclock Performansı İle Göz Doldurdu!
GeForce RTX 2080Ti, 3D Mark rekorlarını adeta baştan yazdı!
Cesur bir hız aşırtma tutkunu, Nvidia'nın piyasaya yeni çıkan Geforce RTX 2080 Ti ekran kartını maksimum grafik performansı elde etmek için hız aşırtmaya tabi tuttu. Sonuçlar, 3D Mark rekorlar kitabını baştan yazacak seviyedeydi.
Kingpin, EVGA'nın hız aşırtma uzmanı olarak çalışan bir grafik kartı ve donanım üreticisi olarak biliniyor. 3D Mark'ın en yüksek skorunu elde eden Kingpin, bu sonuca sıvı nitrojen soğutma kullanarak ulaşabilmiş. Kingpin, bu süreçte RTX 2080 Ti kartını 2415 MHz frekansında ve kartın hafızasını 8633MHz frekansında çalıştırmayı başarırken Nvidia'nın bu kart için koyduğu güvenli voltaj limit değerini aşarak halihazırda oldukça güçlü olan kartın sınırlarını zorlamak zorunda kalmış.
Test sistemi de en az bu ekran kartı kadar göz doldurucu: 5.5 GHz frekansına kadar hız aşırtılmış bir Intel Core i9-7980 XE işlemcisine 32 GB RAM eşlik ediyor. Elbette ki RAM kartları da dörtlü kanal modunda ve 3800MHz frekansına kadar hız aşırtmaya tabi tutulmuş. Çoğu oyuncunun en derin rüyalarını süsleyen bu sistem wccftech.com'a göre Timespy Extreme benchmark testinde 9275 puana ulaşıyor. Sistemin aynı testteki grafik skoru da 8822 puan.
Timespy testinde GeForce RTX 2080 Ti, 18892 puan ve 18631 grafik skoruna ulaşmayı da başarıyor. Bu rakamların hepsi, 3D Mark ve Timespy testleri için tek işlemci kullanan bilgisayar klasmanında yeni rekorlar. Testin önceki rekortmeni, aynı işlemciyi kullanan fakat ekran kartı slotunda Nvidia'nın Titan V'ını içeren bir sistemdi. Sistemin elde ettiği skorun 8811 puan olduğu göz önüne alındığında, 464 puanlık yükselme bir hayli etkileyici görünüyor.
Firestrike Ultra testinde ise efsanevi sistem 11283 puan yakalamayı başarıyor. Aynı testte sistemin grafik puanı ise 10999. Firestrike Extreme gibi zorlayıcı bir testte de bu sistem 21637 puana ve 21906 grafik puanına ulaşmayı başarıyor. Eski Firestrike testide ise 38846 puan gibi dev bir rakam yakalayan sistem, aynı testin grafik skorunda 44478 rakamını elde ediyor.
Üstün hız aşırtma ve harika soğutma şartları altında olmasa bile Nvidia Geforce RTX 2080 Ti ekran kartının oldukça etkileyici bir gelişme yakaladığı açıkça ortada. Battlefield V gibi grafik açısından ağır bir oyunda dahi 4K çözünürlük ve ultra grafik detayı ayarlarında saniyede 100 kare gösterebilen bir ekran kartı şüphesiz tüm oyuncuların hayallerini süslüyordur.
Tabii ki bu performansın bir bedeli var ve bu bedel oldukça dudak uçuklatıcı. Cüzdanları deyim yerindeyse eritecek bu ekran kartı, 1199 Amerikan dolarından alıcı buluyor. Bu yüzden ancak oldukça az sayıda kullanıcının bu kartı üstün oyun deneyimi için kullanabileceğini düşünüyoruz.
RTX 2080 Ti, 27 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Kartın piyasaya bugün sürülmesi bekleniyordu ancak bugün itibariyle sadece RTX 2080 ekran kartları satışa sunulabildi.
Doğan Kürşat Aktaş
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