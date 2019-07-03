NVIDIA, RTX Super Ekran Kartlarını Duyurdu!
NVIDIA, RTX 2060, 2070 ve 2080 Super kartlarını duyurdu! İşte yeni RTX Super ekran kartları ve özellikleri.
- Ercan Uğurlu
NVIDIA, geçtiğimiz yıl ağustos ayında GeForce 20 serisi ekran kartlarını tanıtmış ve RTX ailesini karşımıza çıkartmıştı. Böylece Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisini hayatımıza sokan NVIDIA, şimdi de bunu yüzde %25 artışı ile destekleyen RTX Super yenilemesiyle bir kez daha sahne aldı.
Evet, RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlarını RTX 2060 Super, RTX 2070 Super ve RTX 2080 Super olarak yenileyen NVIDIA, pek tabii kartların teknik kadrolarında da değişikliğe gitti. Böylece az önce de söylediğimiz gibi yüzde 25'lik bir performans artışı sağlanan ekran kartları, selefleriyle olduğu kadar aynı zamanda GTX 1080 ekran kartıyla da performans konusunda karşı karşıya geliyor. Şimdi sizlerle tek tek yeni NVIDIA ekran kartı modellerini ve kıyaslama tablolarını paylaşalım.
GeForce RTX 2060 Super
NVIDIA GeForce 2060 Super, 8 GB GDDR6 belleklerle güçlendirilmiş ve bellek arayüzü genişliği 256-bit'e çekilmiş. Bununla beraber CUDA çekirdekleri de arttırılan kartta artık 2176 çekirdek yer alıyor. Elbette bunun performansa da büyük etkisi var. GTX 1060'tan yüzde 60 daha güçlü olduğu belirtilen kart, fiyat olarak da RTX 2060'tan çok büyük fark yaratmıyor.
GeForce RTX 2060 Super, 9 Temmuz'da 399$ fiyatla satışa sunulacak.
|Özellikler
|RTX 2060
|RTX 2060 Süper
|Bellek yapılandırma
|6GB GDDR6
|8GB GDDR6
|Bellek hızı
|14Gbps
|14Gbps
|Bellek arayüzü genişliği
|192 bit
|256 bit
|Bellek bant genişliği
|336GB / sn
|448GB / sn
|CUDA Çekirdekleri
|1920
|2176
|Baz Saat / Yükseltme Saati
|1,36 GHz / 1,68 GHz
|1,47 GHz / 1,65 GHz
|RTX-OPS
|37T
|41T
|Giga Işınları
|5
|6
|Fiyat
|349 $
|399 $
GeForce RTX 2070 Super
RTX 2070 Super'de bellek kapasitesine dokunmayan NVIDIA; burada bellek saat hızlarında ve RTX-OPS konusunda daha agresif bir çalışmaya gitmiş. 1,6 GHz taban, 1,77 GHz tavan frekans sunan RTX 2070 Super, üstelik RTX 2070 ile aynı fiyattan pazara sunuluyor.
RTX 2070 Super, 9 Temmuz'da 499 Dolar fiyatla kullanıcılarla buluşacak.
|Özellikler
|RTX 2070
|RTX 2070 Süper
|Bellek yapılandırma
|8GB GDDR6
|8GB GDDR6
|Bellek hızı
|14Gbps
|14Gbps
|Bellek arayüzü genişliği
|256 bit
|256 bit
|Bellek bant genişliği
|448GB / sn
|448GB / sn
|CUDA Çekirdekleri
|2304
|2560
|Baz Saat / Yükseltme Saati
|1,41 GHz / 1,62 GHz
|1,6 GHz / 1,77 GHz
|RTX-OPS
|42T
|52T
|Giga Işınları
|6
|7
|Fiyat
|499 $
|499 $
GeForce RTX 2080 Super
Geldik NVIDIA'nın Super yapılandırmasının son kartına. RTX 2080 Super'de de özellikle bellek hızında artış sağlanırken, CUDA çekirdeklerinde, bellek bant genişliğinde güncelleme söz konusu. Buna karşılık yine RTX 2080 ile aynı fiyattan pazarda bulunabilecek olan RTX 2080 Super 23 Temmuz'dan itibaren 699 Dolar fiyat etiketiyle satın alınabilecek.
|Özellikler
|RTX 2080
|RTX 2080Ti
|RTX 2080 Süper
|Bellek yapılandırma
|8GB GDDR6
|11GB GDDR6
|8GB GDDR6
|Bellek hızı
|14Gbps
|14Gbps
|15.5Gbps
|Bellek arayüzü genişliği
|256 bit
|352 bit
|256 bit
|Bellek bant genişliği
|448GB / sn
|616GB / sn
|496GB / sn
|CUDA Çekirdekleri
|2944
|4352
|3072
|Baz Saat / Yükseltme Saati
|1,51 GHz / 1,71 GHz
|1,35 GHz / 1,54 GHz
|1,65 GHz / 1,81 GHz
|RTX-OPS
|57T
|76T
|63T
|Giga Işınları
|8
|10
|8
|Fiyat
|$ 699
|$ 999
|$ 699
NVIDIA, FrameView'i de duyurdu
Yukarıda bahsettiğimiz ekran kartlarına ek olarak NVIDIA, 9 Temmuz tarihinde FrameView adlı bir uygulamayı da kullanıma sunacak. Bu uygulama ile kullanıcılara daha geniş bir izleme olanağı tanıyacak olan NVIDIA; uygulama üzerinden kare hızları, kare zamanları, watt başına performans ve güç değerlerini izlemeyi mümkün hale getiriyor.
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