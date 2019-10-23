NVIDIA, Yeni Süper Bilgisayarı EGX Edge'i Tanıttı
NVIDIA, saniyede 1,6 terabyte'lık hesaplama yeteneğine sahip EGX Edge süper bilgisayarını tanıttı!
- Ercan Uğurlu
NVIDIA, AMD ile halihazırda rekabet halindeyken, şimdi Intel'in de ekran kartı pazarına dahil olmasıyla beraber önümüzdeki dönemde biraz daha zorlanabilir diye düşünürken, şirket farklı bir hamlede bulundu. Saniyede tam 1,6 terabyte gücünde hesaplama yapabilen süper bilgisayarı EGX Edge'i tanıtan NVIDIA, bu yeni süper bilgisayarı ile önemli şirketleri gözüne kestirmiş gibi.
NVIDIA'nın tanıttığı süper bilgisayar EGX Edge, saniyede tam 1,6 terabyte'lık hesaplama yapabiliyor. Bu yeteneğiyle beraber özellikle yapay zeka, makine öğrenimi, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konularının yanı sıra, global ölçekte yaygınlaşması için mücadele edilen 5G frekansları konusunda da büyük potansiyel sunan EGX Edge, şimdiden büyük markaların dikkatini üzerine çekmiş durumda.
Microsoft, Samsung, BMW ve Walmart gibi köklü şirketlerin yanı sıra daha pek çok büyük şirketin radarına giren EGX Edge, şu anda halihazırda 100 binden fazla şirket tarafından aktif olarak kullanılıyor. NVIDIA, önümüzdeki dönemde EGX Edge süper bilgisayarının kullanım alanını genişletme ve elbette süper bilgisayarının özelliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.
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