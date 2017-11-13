Nvidia'dan Intel ve AMD Yorumları
Nvidia, son dönemde elde ettiği gelirle rakiplerine parmak ısırtıyor. CEO, hem bu konuda, hem de rakipleri Intel ve AMD hakkında bakın neler diyor...
Nvidia çok iyi finansal bir tablo raporu sundu ve firma, çok öz güvenli görünüyor. Nvidia CEO'su, geçenlerde ortaya çıkan AMD ve Intel laptop işlemcisi ortaklığı konusunda da yorum yaptı.
Üçüncü çeyrek finansal sonuçları Nvidia için çok güçlüydü, 2.64 milyar dolar gelirle geçen seneye göre büyük artış gösterdiler. Firma, veri merkezleriyle büyük kazançlar sağladı, ama şaşırtıcı şekilde oyunculuk geliri de geçen seneye göre %25 artış gösterdi. Bu, analistlerin tahminlerinin çok daha üzerinde bir oran.
Övünmelerin ardından, Başkan Jensen Huang, Raja Koduri'nin AMD'den ayrılıp Intel'in Çekirdek ve Görsel Hesaplama Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı olmasından bahsetti ve bunun AMD için büyük bir kayıp olduğunu, Intel'in ise grafik alanına ne kadar önem vermeye başladığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca iki devin ortak bir işlemci geliştirmesi, Huang'a göre Intel'in grafik konusunda daha güçlü ürünleri piyasaya sürmek istemesinin net bir kanıtı.
H. Hüseyin Öztürk
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