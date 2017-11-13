Nvidia'dan Intel ve AMD Yorumları

Nvidia, son dönemde elde ettiği gelirle rakiplerine parmak ısırtıyor. CEO, hem bu konuda, hem de rakipleri Intel ve AMD hakkında bakın neler diyor...

Nvidia'dan Intel ve AMD yorumları

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