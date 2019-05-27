Nvidia'dan Laptoplar İçin Yeni Quadro RTX GPU'lar
Nvidia, yeni grafik işlemcilerini Computex 2019 öncesinde resmi olarak tanıttı!
Nvidia, Salı günü başlayacak Computex 2019 öncesinde sahneye çıkarak yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılanlar arasında "gerçek zamanlı 8K düzenleme" gibi yoğun işlerin altından kalkabilen iş istasyonu GPU çözümleri var.
Laptoplara yönelik yeni Quadro RTX GPU'lar, şu özelliklere sahipler:
|GPU
|Bellek
|CUDA çekirdekleri
|Tensor çekirdekleri
|RT çekirdekleri
|VR'a hazır
|RTX 5000
|16GB GDDR6
|3072
|384
|48
|Yes
|RTX 4000
|8GB GDDR6
|2560
|320
|40
|Yes
|RTX 3000
|6GB GDDR6
|2304
|288
|36
|Yes
Bunların yanında serinin alt kısmı için dört yeni RTX olmayan Quadro GPU da tanıtıldı. P520, P620, T1000 ve T2000 model adlarıyla tanıtılan cihazlardan sonuncusu, 4GB GDDR5 bellek ve 1024 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Nvidia'ya göre bu özellikler, profesyonellere "çeşitli iş yüklerini karşılamaya yönelik doğru sistemi seçme esnekliği tanıyor".
Dell'den Özel Ürünler ve Müşteri Çözümleri Başkan Yardımcısı Tom Tombul, Nvidia'nın duyurusu sonrasında şunları söyledi:
"Quadro RTX destekli Dell iş istasyonları, tek bir çözümde güç, performans ve güvenilirlik sağlayarak gerçek zamanlı ışın izleme, yapay zeka hızlandırması ve gelişmiş grafik performansı gibi en son teknolojiyi sunuyor. Portföylerimize eklenen en son ürünlerle Nvidia ve Dell, müşterilerin verimli çalışmalarına ve yaratıcılıklarını yeni zirvelere taşımalarına izin vererek, en iyi iş istasyonu deneyimlerini sunacaktır."
En son Quadro GPU'ları ve RTX destekli modelleri kullanan mobil iş istasyonları, senenin ikinci yarısından itibaren Dell, HP, Lenovo ve MSI gibi üreticilerle ortaya çıkacak.
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