Oculus Go'dan İlk Gerçek Görüntüler Ortaya Çıktı!
Facebook'un bağımsız VR başlığı Oculus Go'dan gelen gerçek bir fotoğraf, internette ortaya çıktı!
Reddit ve Twitter üzerinde ortaya çıkan yeni fotoğraflara göre, Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik başlığı artık geliştiricilere ulaşmaya başladı. Dahası, fotoğraflarda gözükene göre cihaz şimdiden tamamlanmış durumda ve bu da genel piyasa tarihinin çok uzakta olmadığını gösteriyor.
Geliştiriciler Jesper Gaarsdal ve Unity Studios tarafından Çarşamba günü yayınlanan tweet'ler, ürünün fotoğraflarını da içermekteydi ancak bu paylaşımlar, Oculus'un sahibi Facebook tarafından yapılan uyarıların ardından hızlı bir şekilde ortadan kaybolmuştu.
Ancak her zaman olduğu gibi, internette bir kez paylaşılan herhangi bir şey asla gerçek olarak ortadan kaybolmuyor ve Gaarsdal'ın fotoğrafı hızlı bir şekilde Reddit'e taşındı.
Şimdilik öğrenilen çok fazla şey olmasa da, kutunun fotoğrafına göre Oculus Go, yayımlanma anında 1.000'in üzerinde "uygulama, oyun ve filmi" destekleyecek. Tekil bir sistemin güç gereksinimleri düşünüldüğünde bunun oldukça etkileyici olduğu söylenebilir.
Ancak kutunun alt kısmında gözüken uygulamaların, göreceli olarak hafif uygulamalar oldukları dikkat çekiyor. Uçuş simülatörü Ultrawings, listede gözüken tek oyun olurken, geri kalan uygulamaların büyük bir çoğunluğu Netflix, Hulu, New York Times ve (doğal olarak) Facebook gibi sistemi zorlamayan uygulamalar.
Şu anda cihazın "2018'in başlarında" bir noktada piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatının 199 dolar olacağı tahmin ediliyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın