Oculus Go'dan İlk Gerçek Görüntüler Ortaya Çıktı!

Facebook'un bağımsız VR başlığı Oculus Go'dan gelen gerçek bir fotoğraf, internette ortaya çıktı!

Oculus Go'dan ilk gerçek görüntüler ortaya çıktı!

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Oculus Go'dan İlk Gerçek Görüntüler Ortaya Çıktı!

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