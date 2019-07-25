Office Online'ın Adındaki Online Gitti
Microsoft, Office Online uygulama grubunun adında önemli bir değişiklik yaptı!
- Levent Öztürk
Microsoft bugün yaptığı duyuruyla, web üzerindeki Office üretkenlik uygulamalarını yeniden markalandırarak, uygulamalardaki "Online" ekini kaldırıyor. Bu yüzden de uygulamalar artık "Word Online", "Excel Online" ve "PowerPoint Online" yerine "Word", "Excel" ve "PowerPoint" isimlerine sahip olacaklar.
Firma, bu değişimlerin uygulamaların "bir platformdan fazlasında uygulamalara erişim sağlamak için evrildiğinden" dolayı artık "platforma özel alt markalara" ihtiyaç duyulmamasını yansıttığını söylüyor.
Ayrıca firma, karışıklığı engellemek için web üzerindeki uygulamalara hitap ederken "web için Office" terimini kullanacağını belirtiyor. Bunun da "Mac için Office" ve "Android için Office" gibi tanımlamalar ile aynı yolu izlediği söylenebilir. Ancak firma, "web için Office" teriminin resmi marka adı veya kesin bir kullanım olmadığının da altını çizerek "web üzerinde" veya "Office.com üzerinde" gibi başka terimler kullanabileceğini de hatırlatıyor.
Doğal olarak yeniden markalama sadece Office uygulamaları için geçerli ve Exchange Online, SharePoint Online, Project Online ve Office Online Server gibi diğer web sunucusu ürünlerini etkilemiyor. Değişikliklerin kullanıcılara "yakın zamanda" sunulması bekleniyor.
Office grubu web uygulamaları, ihtiyaç duyanlar için temel üretkenlik çalışmalarını yürütmeye yeterli kapasiteye sahipler. Ayrıca uygulamalar, Fluid Design System (Akıcı Tasarım Sistemi) güncellemesi ile yeni bir görüntüye ve daha yüksek arama kapasitesi ve erişim geliştirmelerine kavuşmuş durumdalar. Windows 10 uygulamalarının mobil sürümlerine odağın azalması ve UWP'nin geleceğinin muhtemel tekrar düşünülme ihtimali ile beraber mobil sürümlerin yerini alacak uygun bir ürünün neredeyse bulunmadığı söylenebilir.
Microsoft'u yakında sunacağı söylenilen küçük boyutlu işletim sisteminin yaklaşması ile beraber de firmanın bu web uygulamalarını PWA olarak yeniden paketleyerek daha küçük ekranlara sahip cihazlar için mağazalar aracılığı ile sunması şaşırtıcı olmaz. Ayrıca bu işlem, uygulamaların yaygınlığını da arttırabilir. Web üzerindeki sürümler için Fluid Framework gibi çabalar ile gelecekte eklenecek yeni özelliklerde "Online" eki uygulamaların yeteneklerini küçük gösterme ihtimaline de sahip.
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