Office'in Yeni Arayüzü Göründü!
Microsoft'un Office için hazırladığı Fluent Design tabanlı yepyeni arayüz, yeni önizleme sürümünde böyle göründü!
Microsoft'un yeni yayınladığı mobil Office uygulamalarının önizleme sürümleri, büyük bir değişiklikle geldi. Paketin arayüzü, Microsoft'un yeni Fluent Design System ile kaplanmış görünüyor.
Windows 10'un bu sonbahar alacağı güncellemeyle işletim sistemine de gelmesi beklenen Fluent Design (öncesinde Project Neon adıyla biliniyordu), Windows ve Office'e daha "modern" bir görünüm katmayı hedefliyor. Tasarım dili bunun için saydamlık ve bulanıklık efektlerinden faydalanıyor (Windows 7'nin Aero Glass'ı gibi). Microsoft Word, PowerPoint ve Excel mobil uygulamaları, arayüzün bazı yerlerinde bu efektlere yer veriyor.
Önizleme sürümlerinde çıkan ve sadece test kullanıcılarının gördüğü bu değişiklikler, yenilenen arayüzün sadece ilk görünümü niteliğinde. Önümüzdeki haftalarda Office'in daha çok yeni özelliğiyle tanışmayı bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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