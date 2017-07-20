Office'in Yeni Arayüzü Göründü!

Microsoft'un Office için hazırladığı Fluent Design tabanlı yepyeni arayüz, yeni önizleme sürümünde böyle göründü!

Office'in Yeni Arayüzü Göründü!

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