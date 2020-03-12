Okullar tatil edildi: İlk, orta, liseler bir hafta, üniversiteler 3 hafta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip Corona Virüs / koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi. Bu 1 haftanın ardından, eğitim uzaktan devam edecek. Sözcü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalarını tamamladığını, uzaktan eğitimin nasıl gerçekleşeceği konusunda veli ve öğrencilerin bilgilendirileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, saat 20.30'da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Ara Tatil Ne Olacak?
Böylece, Nisan ayı için planlanan 1 haftalık ara tatil öne çekilmiş oluyor.
Üniversiteler tatil mi?
İlk, orta ve liselerin yanı sıra, üniversiteler de, 3 hafta boyunca tatil ediliyor. Bu karardan önce de, bazı üniversiteler tatil kararı vermiş, bazı üniversiteler ise uzaktan eğitimle eğitimin devam edeceğini açıklamıştı.
Maçlar Seyircisiz Oynanacak. Tüm Spor Müsabakaları İçin Seyircisiz Kararı Geldi
Kalın'ın diğer açıklamalarına göre, nisan ayının sonuna kadar, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Başka bir deyişle, bu hafta sonundan başlamak üzere, Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlar da dahil olmak üzere, müsabakalara seyirci alınmayacak.
Corona Virüs Salgınına Karşı Alınacağı Açıklanan Diğer Önlemler
* Kamu görevlilerin yurt dışına çıkışları da izne tabi tutulacak.
* Vatandaşların, yurt dışı seyahatlerini ertelemesi tavsiye ediliyor.
* Yurt dışından gelen vatandaşların, 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları talep ediliyor.
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