Okullar tatil edildi: İlk, orta, liseler bir hafta, üniversiteler 3 hafta

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Corona Virüs'e karşı önlem almak için okulların bir hafta tatil edileceğini duyurdu. Buna göre 16 Mart itibarıyla ilk, orta, lise düzeyindeki okullar bir hafta, üniversiteler 3 hafta tatil edilecek.