Olimpiyatlara 4K ve HDR Damgası!

Kış Olimpiyatları için geri sayım devam ederken, kış sporu meraklılarını sevindirecek 4k ve HDR müjdesi de geldi!

Olimpiyatlara 4K ve HDR Damgası!

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