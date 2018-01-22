Olimpiyatlara 4K ve HDR Damgası!
Kış Olimpiyatları için geri sayım devam ederken, kış sporu meraklılarını sevindirecek 4k ve HDR müjdesi de geldi!
2018 Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de Şubat ayında gerçekleşecek ve yayınlar 4K HDR desteğine sahip olacak. Raporlarda belirtilenlere göre 2018 Kış Olimpiyatlarının popüler olan bazı etkinlikleri 4K HDR ile kaydedilecek ve bunların arasında açılış seremonisi, artistik buz pateni, hokey ve kayak yer alacak.
Olimpik Yayın Hizmetleri (OBS) CEO'su Yiannis Exarchos şöyle diyor: "OBS en son teknolojiyi ortaklarına sağlamaktan ve sunmaktan gurur duyuyor. Dünya'nın en iyi sporcuları, en iyi yayın teknolojisi ile kaydedilmeyi hak ediyorlar."
Ultra HD olarak da bilinen 4K, 3940x2190 çözünürlüğünü temsil ediyor. Yüksel piksel yoğunluğu daha net bir görüş sunuyor ve genellikle görüntülerin daha iyi belirlenmelerini sağlıyor. High Dynamic Range'in kısaltması olan HDR ise daha geniş bir renk spektrumu göstermenin yolu. Örneğin ışık ve gölgeler daha belirgin olarak gözüküyor ve bu da ekrana daha fazla derinlik katıyor...
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