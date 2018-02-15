Olumlu İncelemeler Yanlışlıkla mı Silindi?

Google Play'in algoritması Game Dev Tycoon'un olumlu incelemelerini haksız yere silmiş olabilir!

  • H. Hüseyin Öztürk
Olumlu incelemeler yanlışlıkla mı silindi?

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