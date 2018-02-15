Olumlu İncelemeler Yanlışlıkla mı Silindi?
Google Play'in algoritması Game Dev Tycoon'un olumlu incelemelerini haksız yere silmiş olabilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Google, Game Dev Tycoon'un Google Play'deki mobil sürümünün incelemelerinin %77'sini sildi. Bunun üzerine geliştirici Greenheart Games, neden çoğu beş yıldızlı olanlar olmak üzere çoğu incelemenin kaybolduğunu sormak üzere Google ile iletişime geçti ve skorların kasten silindiği cevabını aldı, bunun yanında pek bir açıklama yoktu. Greenheart'ın teorisine göre Google, Play store'daki ücretsiz oyun incelemeleri için ücretli oyunlar için olanla aynı kuralı kullanıyor: Game Dev Tycoon'un fiyatı 5 dolar ve satın almadığınız sürece bir inceleme yazamıyorsunuz. Diğer yandan ücretsiz (Free-to-play) oyunlar için herkes yorum yazabiliyor.
Oyun geliştiricisi, incelemelerle ilgili hiçbir şüpheli şey yapmadığını söylüyor. "İnceleme teşviği yapmıyoruz, kendimiz inceleme yazmıyoruz, arkadaşlarımıza bile inceleme yapın demiyoruz."
Oyun, bu ay Google Play'e geldiğinden beri 10,000 ile 50,000 arasında indirilmiş. Greenheart, incelemelerin başta yavaşça kaybolmaya başladığını, ama ilk hafta içerisinde çeyreğin üzerinde bir kısmının yok olduğunu söylüyor. Bunun ardından her bir gün, oyunun incelemelerinden yüzlercesi kaybolmuş. Greenheart'ın tahminine göre, eğer Google'ın algoritması devreye girmeseydi Game Dev Tycoon'un şu ana kadar 3,000 civarı incelemesi olacaktı. Ama bunun yerine, çıkmasının iki hafta ardından sadece 700 incelemeye sahip, bu da oyunun çıktığı gün sahip olduğu inceleme sayısından sadece biraz daha fazla.
Neyse ki oyunun ortalama puanı bu silinen incelemelere rağmen etkilenmemiş görünüyor. 716 incelemeden sadece birkaç tanesi tek yıldız, ve ortalama skor 4.9. Google'ın konu hakkında daha fazla açıklama yapmasını bekleyeceğiz.
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