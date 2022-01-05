Omarion İsminin Omicron ile Anılmasından Bıkan Sanatçı İsyan Etti!

R&B müzisyeni Omarion, adının Omicron ile birlikte anılmasından bıkmış olacak ki, TikTok üzerinden bir açıklamada bulundu. Omarion, "Adım 'Om' ile başlayıp 'on' ile bitebilir, ancak bunun en son Koronavirüs varyantı olan Omicron ile kesinlikle ilgisi yok" deme ihtiyacı duydu.
1 Ocak'ta yayınladığı TikTok videosunda, "Merhaba. Ben Omarion. Bir sanatçıyım, varyant değil" diyen Omarion, ayrıca New Year's Rockin' Eve için yeni bir videosunu da paylaştı.
Ayrıca TikTok biyogrofisini de "Omarion bir şovmen, varyant değil", şekinde güncelleyen Omarion, "Bana dokunmak ve mesafeni korumak önemli olsa da, müziğimle dans etmek için teste ihtiyacın yok," şeklinde bir açıklamada da bulundu.
Omarion'un Twitter'dan paylaştığı videosu da şu şekilde:
.@Omarion, not to be confused with anyone or anything else, is here to wish you a happy and safe New Year! ?? #RockinEve pic.twitter.com/A2PcKeTtVQ— New Year's Rockin' Eve (@RockinEve) January 1, 2022
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