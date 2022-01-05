Omarion İsminin Omicron ile Anılmasından Bıkan Sanatçı İsyan Etti!

R&B müzisyeni Omarion, adının Omicron ile anılmasından bıktı; bir TikTok videosuyla buna isyan etti!

  • Ercan Uğurlu
Omarion, Adının Omicron ile Anılmasından Bıkmış

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