Omicron Varyantının "Sinsi Bir Kardeşi" Olduğu Ortaya Çıktı: BA.2...

Omicron varyantının keşfedilen "sinsi kardeşi" BA.2, COVID-19 testleri ile tespit edilmesini zorlaştırıyor!

Omicron'un yeni "sinsi kardeşi" BA.2

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