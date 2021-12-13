Omicron Varyantının "Sinsi Bir Kardeşi" Olduğu Ortaya Çıktı: BA.2...

Protein tabakasıyla kaplanmış bir genetik kod parçası olduğunuzda, evrim olağanüstü bir hızda gerçekleşiyor. Omicron'un da ona karşı sahip olduğumuz avantajlardan birini alt etmesi uzun sürmedi. COVID-19 varyantının yeni keşfedilen ve PCR testlerinden kısmen kaçma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, "gizli Omicron" olarak adlandırılan kardeşi, araştırmacıları suşu ikiye ayırmaya sevk etti.
University College London Genetics Institute direktörü Profesör Francois Balloux, "Omicron'un iki soyu bulunyor. Bunlar BA. 1 ve BA. 2 olarak adlandırılıyor. Bu iki soy, birbirinden farklı davranabiliyor" diyor.
Omicron varyantı ilk olarak geçen ayın sonunda keşfedildiğinde, araştırmacılar onun üç gen belirtecinden birinin, özellikle de ticari koronavirüs test kitleri tarafından kullanılan S geninin eksik olduğunu fark ettiler. Güney Afrika'daki Salgın Müdahale ve İnovasyon Merkezi direktörü Tulio de Oliveira, o sırada, "Omicron'u çok hızlı tespit edebiliyoruz. Bu, bize yayılımı izleme ve anlamada kolaylık sağlayacak" demişti.
Ancak yeni kardeş, BA.2'de S geni eksik değil, bu yüzden de basit bir PCR testi ile tespit edilmesi mümkün olmuyor. Yine de panik yapmaya gerek yok. En azından PCR testleri kişinin COVID-19 hastası olduğunu göstermeye devam ediyor. Sadece Omicron BA.2 ile Delta varyantı arasında ayrım yapamıyor.
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