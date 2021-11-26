Yeni Bir COVID Varyantı Daha: B.1.1.529 (Omicron Varyantı) Nedir?

Bilim insanları, B.1.1.529 ismi verilen yeni bir COVID varyantının (Omicron varyantı) tespit edildiğini doğruladı. Henüz B.1.1.529 hakkında çok fazla detay bilmesek de, genel kanı endişe verici olduğu yönünde...