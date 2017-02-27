Ön İnceleme: Galaxy Tab S3 Elimizdeydi!
Samsung'un AMOLED ekranlı yeni tableti Galaxy Tab S3'ü denedik! İşte ilk izlenimimiz...
Piyasadaki en iyi Android'li tablet olarak değerlendirebileceğimiz Galaxy Tab S2'nin çıkışının ardından neredeyse iki sene sonra, karşımızda yeni bir Galaxy Tab S3 var. Neredeyse hasretle beklediğimiz Galaxy Tab S3 için ilk söyleyeceğimiz şeyin "iPad rakibi" gibi bayat bir ifade olmasını istemiyoruz. Ancak tabletin her yönüyle Apple iPad Pro'ya rakip olmaya çalıştığı açıkça belli.
Dört hoparlör, yüksek çözünürlüklü ekran ve isteğe bağlı klavye, bize hemen Apple'ın tabletini hatırlatıyor. Ancak Surface Pro'yu andıran şeyler de yok değil. Apple'ın tabletinin aksine S Pen, Galaxy Tab S3 ile birlikte geliyor ve bu sayede hemen daha verimli çalışmaya başlayabiliyorsunuz.
Galaxy Tab S3, serinin iyi özelliklerini devam ettiriyor, pil ömrü, genişletilebilen depolama alanı, üst seviye ekran teknolojisi gibi.
Tasarım
Galaxy Tab S3, Samsung'un sessizce geçiş yaptığı yeni tasarım dilini kullanıyor ve stil olarak Galaxy telefonlarına benziyor. Tabletin arka planı cam ve kenarda metal kullanılmış. Cihazı elinizde tuttuğunuzda size iyi malzemelerden yapıldığı hissini veriyor. 429 gramlık cihazın hafif olduğunu söyleyebiliriz, ancak bu tabletin pahalı bir cihaz olduğu hissini azaltıyor. Yine de 6 mm'lik kalınlığıyla şık bir tasarıma sahip olduğu kesin.
Ekranın etrafındaki geniş çerçeve yerini korurken, ekranın altında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Parmak izi tarayıcısına ulaşmak, telefondakine göre daha zor olabilir ancak cihazı taşımak ve tutmak genel olarak kolay.
Şarj ve veri bağlantısı için USB Type-C bağlantısını kullanan Tab S3, kulaklık girişine sahip ve 32GB depolama alanını microSD kartla genişletmeye izin veriyor. Tab S3'ün arkasında tahmin edeceğiniz üzere bir kamera da var.
Ekran ve ses
9,7 inç'lik ekranı, Galaxy Tab S3'ün en önemli özelliklerinden biri ve muhtemelen birçok kullanıcının satın alma sebebi olacak. 2048x1536 QXGA çözünürlüğü çok keskin görüntüler sunarken Super AMOLED teknolojisi de işin içine girdiğinde, tabletlerde şimdiye kadar gördüğümüz en iyi ekranlardan biri ortaya çıkıyor. 2017'nin telefon ve tabletlerinde trend olan özelliklerden HDR desteği de HDR 10 codec'i yoluyla Tab S3'e ilave edilmiş.
HDR10 destekli Amazon Prime Video preview'u çalıştırdığımızda görüntü bize biraz karanlık geldi ve bu yüzden işlevle ilgili bazı endişelerimiz var. Biraz araştırmanın ardından Tab S3'ün tepe parlaklığının 500 nit olduğunu, yani büyük TV'lerdekinin yaklaşık yarısı parlaklığa sahip olduğunu öğrendik. Elbette bu durum kısmen Super AMOLED'in müthiş kontrast oranıyla telafi edilecektir. Super AMOLED, siyahların saf görünmesini sağladığından parlak nesneler daha canlı görünüyor ve tableti kendinize daha yakın tutmak istiyorsunuz.
Galaxy Tab S3'ün ses kalitesine önem veren Samsung, onu AKG'nin teknolojisiyle donatmış. Dört hoparlör, belki iPad Pro 12.9'un seviyesinde değil ancak harika ses veriyor. Ses, tableti tuttuğunuz şekle göre kendisini düzeltiyor ve bu bizce hoş bir dokunuş olmuş.
Klavye ve S Pen
Klavye aksesuarı ne yazık ki kutudan çıkmıyor ancak yeterince iyi olduğunu söyleyebiliriz. Mıknatısların yardımıyla tablete tutunan ve Pogo pinleriyle bağlantıyı gerçekleştiren klavye, küçük olduğundan yazı yazarken biraz zorlanabiliyorsunuz. Ancak iPad Pro'nun akıllı klavyesinden biraz daha rahat ve ona zamanla alışacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kutudan klavye çıkmasa da, S Pen çıkıyor. Kalem her zamankinden daha hantal bir yapıya sahip ve bu sayede tutuşu oldukça kolay. Samsung, lastik ucu gerçek kalem deneyimi sunacak biçimde geliştirdiğini söylüyor. Kalemin direnci daha iyi ancak kalemle aynı olduğunu söyleyemeyiz. Yine de kalemin tutuşu oldukça rahat. Tablet, beraberinde bir dizim çizim uygulaması getirirken PDF üzerinde işaretleme yapmanıza da izin veriyor.
Kalem yüksek bir basınç duyarlılığına sahip ve yatık tuttuğunuzda bunu algılayabiliyor.
Pil ve Kamera
Samsung Galaxy Tab S3, 6.000mAh'lik bir pille geliyor. Bu kadar ince bir tablet için bu kapasitenin kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz. Samsung, tableti biraz daha kalın tutarak 8.000mAh'lik bir pil de kullanabilirdi, ancak 8 saatlik kullanım süresi (klavyeyle daha kısa) sanırız çoğumuza yetecektir.
Tabletin arkasında 13 megapiksellik bir kamera bulunurken, önde 5 megapiksellik bir sensör yer alıyor. Samsung, Tab S3'e ilginç bir şekilde çok üst seviye bir GPS yongası kullanmış. Tablette bulunan GPS yongası, Glonass, Beidu ve Galileo'yu destekliyor ve bulunduğunuz yeri kolayca belirleyebiliyor.
İlk Kararımız
Samsung Galaxy Tab S3, 2016'nın başlarından beri görmek istediğimiz bir tablet. Yenilikleri aklımızı başımızdan almasa da, iyi ekranı ve sesiyle ara sıra laptop'unuzun yerini alabilir. Kutuya S Pen gibi klavye de dahil edilseydi, herhalde tüm dileklerimiz yerine gelmiş olacaktı.
Zeynel A. Öztürk
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