"On Uygulamadan Dokuzu" Google'a Veri Yolluyor
Telefonunuz, devasa firmaların akıllı bir gözetleme cihazı mı? En azından bu araştırma, "evet" diyor...
Yeni bir araştırmaya göre Android uygulamalarının yüzde 90'ı, kişisel bilgilerinizi Google ile paylaşıyor.
Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, Google Play mağazasındaki yaklaşık bir milyon uygulamada yaptıkları araştırmada ortalama olarak bir uygulamanın 10 üçüncü tarafla veri paylaştığını, beşte birinin ise 20'nin üzerinde firmayla veri paylaştığını keşfetti. Araştırmacılar, Financial Times'a yaptıkları bir açıklamada reklamlarla desteklenen "freemium" uygulamalarda toplanan veri miktarından kullanıcıların ve çoğu zaman uygulama geliştiricilerinin habersiz olduğunu söyledi.
Toplanan yaş, cinsiyet ve konum gibi veriler daha isabetli, kişisel reklam göstermekte kullanılıyor. Bu tür veriler genellikle son durak olarak Google, Facebook, Twitter, Microsoft ve Amazon'un eline ulaşıyor. Verinin büyük kısmı anonim olsa da, bu verilerden nelerin anlaşılabileceği tartışmalı bir konu.
Google ise araştırmacıların metodolojilerinin tam anlamıyla uygun olmadığını ve paylaşılan verinin bir kısmının uygulama kilitlenme istatistiği ve analizi olduğunu söyledi. Bu açıklamaya araştırmacılar, bu hakların çoğu zaman aşıldığını söyleyerek cevap verdi.
Zeynel A. Öztürk
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