"On Uygulamadan Dokuzu" Google'a Veri Yolluyor

Telefonunuz, devasa firmaların akıllı bir gözetleme cihazı mı? En azından bu araştırma, "evet" diyor...

"On Uygulamadan Dokuzu" Google'a Veri Yolluyor

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