One UI 2.5, Galaxy Telefonlarda Bu Kamera Sorunlarını Çözdü

Samsung'un her yeni telefonuyla birlikte bir miktar değişen kamera uygulamasının sunduğu işlevlerle tutarlı olduğu söylenemez. Galaxy Note 20 gibi telefonlarla birlikte ortaya çıkan One UI 2.5, yeni bir dizi kamera işleviyle geliyor. Belki de daha önemlisi, One UI 2.5'in kamera uygulamasında sinir bozabilen iki şeyi düzeltmesi.
Güncellemeyle birlikte kamera uygulaması, yine en son açtığınız modda (fotoğraf veya video modunda) açılmaya başladı. Samsung'un fotoğraf ve video modlarını ayırması, bazı kullanıcıların hoşuna gitmemişti. Bu modlardan birini sıkça kullanıyorsanız, değişiklik muhtemelen hayatınızı biraz kolaylaştıracak.
Diğer değişiklik ise telefonun önceki selfie çekmenizdeki açıyı hatırlaması. One UI 1.1'de telefon, belirli bir bölümü her zaman kırpıyordu ve bu yüzden tam görünüme geçmeniz gerekiyordu. One UI 2.1'de otomatik geniş açıya geçiş ile kısmen çözülen sorun, artık tamamen ortadan kaldırılmış durumda.
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