OneDrive, Yavaşça Samsung Cloud'un Yerini Alıyor
OneDrive, Samsung Galaxy cihazlarda yavaşça Samsung Cloud'un yerini almaya başladı!
Samsung ve Microsoft, ağustos ayında yaptıkları bir duyuruda, Galaxy telefonlarının belirli Microsoft uygulamalarıyla geleceğini söylemişlerdi. Duyurusu sırasında Samsung, Outlook deneyiminin, OneDrive bütünleşmesinin ve Windows ile bağlantının altını çizmişti.
Galaxy Note 10'un Android 10 beta güncellemesinde etkin hale gelen OneDrive bütünleşmesi, fotoğraf ve videoları galeri uygulamasından direkt olarak Microsoft'un OneDrive hizmetine göndermenize olanak tanıyor. Cihaz gereksinimlerini karşılıyorsanız, galeri ayarlarına gidip Microsoft OneDrive hesabını yedekleme hedefi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu durumda Samsung Cloud'daki her şey (buluttaki çöp kutusu hariç) OneDrive'a aktarılıyor. Microsoft, ücretsiz 5GB'lık alanın yanında Samsung kullanıcılarına 15GB ek depolama alanı da veriyor.
OneDrive'a geçtikten sonra Samsung Cloud'a geri dönmenin herhangi bir yolu bulunmuyor. Samsung Cloud'un depolama planlarını parayla satın alanlar, Samsung'tan ücretlerini tam olarak geri alabiliyorlar. Bunun yanında fotoğraf ve videolar, galeri uygulamasından OneDrive'a geçiş yaptıktan sonra da Samsung Cloud'daki yerini koruyor.
Samsung'un kendi bulut hizmetini kullanıcıların büyük bölümü OneDrive'a geçtikten sonra ne kadar süreyle işleteceği bilinmiyor. Samsung Cloud'un geleceği, Samsung Flow ve Samsung Email gibi geleceği belirsiz uygulamalar arasında.
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