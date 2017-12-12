OnePlus 5T'de Can Sıkan Ciddi Sorun!

OnePlus'ın son telefonu olan OnePlus 5T için şimdiye kadarişler yolunda gidiyordu. Ama ortaya çıkan sorun, her şeyi berbat etti!

OnePlus, HD akış yapamıyor!

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