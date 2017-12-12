OnePlus 5T'de Can Sıkan Ciddi Sorun!
OnePlus'ın son telefonu olan OnePlus 5T için şimdiye kadarişler yolunda gidiyordu. Ama ortaya çıkan sorun, her şeyi berbat etti!
OnePlus'ın en son cep telefonu olan OnePlus 5T'yi çıkarmasının üzerinden yaklaşık bir ay zaman geçti. Firmanın önceki cihazları gibi bu da popüler oldu, özellikle de fiyat/performans oranı iyi olduğu için sevildi. Geçtiğimiz ay boyunca hem inceleyenler tarafından hem de kullanıcılar tarafından övüldü. Firma ayrıca, kamera, yüz ile kilit açma ve parmak izi tarayıcıya getirdiği güncellemelerle deneyimi geliştirmeye çalıştı.
Şimdiye kadar herşey yolundaydı, ama görünüşe bakılırsa OnePlus 5T sahipleri için biraz kötü bir sürpriz var. Cihaz görünüşe bakılırsa, Netflix, Amazon ve benzeri hizmetlerden HD görüntü akışı yapamıyor. Sorun, OnePlus'ın forumlarında gündeme getirildi ve çoğu kişi telefonun Google'ın Widevine DRM plug-in'i için gerekli desteğe sahip olmamasından yakındı. HD içeriğin oynatılabilmesi için, cihazların Level 1'i desteklemesi gerekiyor, ama OnePlus 5T yalnızca Level 3 destekliyor. Ayrıca, sorun haziran ayında çıkan OnePlus 5 için de geçerli.
OnePlus, bu sorunu kabul etti ve gelecekteki bir güncelleme ile Widevine Level 1 desteğinin getirileceği sözünü verdi. Ne yazık ki, bu güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği bilgisini vermedi. Medya tüketiminin büyük kısmının mobil cihazlarda yapıldığı bir devirde, OnePlus 5T ve OnePlus 5 gibi üst-uç cihazlarda HD video akışı desteğinin olmaması çok büyük bir ihmal gibi görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın