OnePlus 6T'den, Bekleyenleri Üzecek Haber

OnePlus tarafından yapılan açıklamalar, yeni amiral gemisi katilini bekleyen kullanıcıları memnun etmeyecek!

OnePlus 6T'den kötü haber

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