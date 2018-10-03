OnePlus 6T'den, Bekleyenleri Üzecek Haber
OnePlus tarafından yapılan açıklamalar, yeni amiral gemisi katilini bekleyen kullanıcıları memnun etmeyecek!
OnePlus, uzun süredir amiral gemisi özelliklerini daha düşük fiyat aralığında sunmayı iddia eden ve bu iddiası ile kendisine büyük bir hayran kitlesi kazanan bir marka. Ancak son yıllarda OnePlus'ın başını ağrıtan birçok olay yaşandı ve görünüşe bakılırsa OnePlus'ın yeni cihazı ile bu olayların arasına yenileri eklenecek.
OnePlus CEO'su Pete Lau'nun yeni cihaz hakkında verdiği detaylar, OnePlus hayranlarını kızdıracağa benziyor. Detayların arasında OnePlus 6T'nin OnePlus 6'dan daha pahalı olacağı bilgisi de var.
Pete Lau, telefonun fiyatı hakkında daha net bir bilgi vermiyor ancak bu değişim için ekran içi parmak izi sensörünü sorumlu tutarak, "Ekran içi parmak izi okuyucuları yeni bir teknoloji alanı ve bu teknolojiyi uygulamanın bir bedeli var. Ve bu bedel ucuz değil." sözleri ile durumu açıklıyor.
Lau'ya göre aynı teknoloji, bir sonraki OnePlus'ta 3.5mm'lik kulaklık girişine yer kalmamasının ve telefonun OnePlus 6'ya göre 0.45mm daha kalın olmasının da sorumlusu.
Kablosuz Şarj ve IP Rating de Olmayacak
Lau'nun verdiği kötü haberler bunlarla sınırlı değil. OnePlus'ın bir sonraki cihazında da kablosuz şarj bulunmayacak çünkü OnePlus, teknolojiyi yeterince geliştirdiklerini düşünmüyor. Lau'ya göre OnePlus, cihazın kablosuz olarak da kablolu Dash Charging teknolojisi ile ulaştığı şarj hızına ulaşmasını istiyor ve bu henüz mümkün değil. Ana sebep ise bunun cihazı çok daha kalın yapması ve kablosuz şarjın cihaz üzerinde çok yüksek ısı değerleri oluşmasına sebep olması.
Ancak Lau, bunun firmanın üzerinde çalıştığı bir sorun olduğunun altını çiziyor: "Kablosuz şarj teknolojisini kablolu şarjda olduğu kadar hızlı ve daha az ısı üretebilir bir duruma getirebilirsek bu teknolojiyi cihaza entergre edebileceğimize eminim."
Son olarak, Lau cihazda bir IP sınıflandırmasının olmayacağını da sözlerine ekledi. Yani resmi olarak OnePlus 6T'nin de suya dayanıklılığının bir sertifikası olmayacak. Ancak Lau bununla birlikte OnePlus 6T'nin önceki OnePlus telefonlara nazaran yağmur altında ve su sıçramalarında daha dayanıklı olacağını da eklemeyi ihmal etmedi. Bunun neden bir sertifikaya sahip tutulmadığu konusunda ise Lau, bir sertifikalandırma işleminin de telefonun fiyatını arttıracağı gerçeğini öne sürüyor. Lau'ya göre, bu "gereksiz bir adım", çünkü "kullanıcılar arasında telefonunu yüzmeye götürenlerin sayısı oldukça az".
Doğan Kürşat Aktaş
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