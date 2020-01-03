OnePlus Concept One, Arka Kameralarını Gizleyebiliyor

OnePlus'ın Tüketici Elektronikleri Fuarı'nda (CES 2020) yeni bir konsept telefon göstereceğini biliyorduk. Şimdi bu konseptin arka kameralarının "gizli" olacağını da biliyoruz.
Twitter'da OnePlus Concept One'ı kısmen gösteren Çinli firma, 7 Ocak'taki tanıtım öncesinde telefondan videolu bir ipucu verdi. Wired'a göre OnePlus Concept One, elektrokromik camdan faydalanıyor. Bu "elektronik olarak kaplanabilen" ekran, arka kamera lenslerini bir camın arkasında gizleyebiliyor. Böylece üçlü kamera sensörü sadece kullanım sırasında ortaya çıkıyor. Firma bu iş için daha önce de birlikte çalıştığı İngiliz otomobil üreticisi McLaren ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.
Telefon arka kameralarını gizleyebilse de, kamera bölümünü soluk olarak görebiliyorsunuz. Yani kamera bölümü, saydamlığını tamamen kaybetmiyor. Açılır kamera mekanizmalarına rastlasak da, bu tür bir teknolojiyi akıllı telefonlarda daha önce görmemiştik. OnePlus Concept One'ın başka yenilikler de sunup sunmayacağı bilinmiyor, ancak CES'te yakından görülmeyi hak ettiği kesin.
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