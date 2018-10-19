OnePlus, Explorer Backpack'i Tanıttı

Herkes OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonunu beklerken şirket, çok farklı bir ürünle karşımıza çıkarak hepimizi şaşırttı!

OnePlus, Explorer Backpack'ı Tanıttı

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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