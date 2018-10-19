OnePlus, Explorer Backpack'i Tanıttı
Herkes OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonunu beklerken şirket, çok farklı bir ürünle karşımıza çıkarak hepimizi şaşırttı!
OnePlus'ı genellikle sadece telefonlarıyla tanıyoruz ancak firma telefon kılıfları, kulaklıklar ve hatta çantalar bile üretiyor. Firma OnePlus 6T'nin tanıtımına birkaç hafta kala yeni çantası OnePlus Explorer'ı ortaya çıkardı.
Sade bir tasarıma sahip olan Explorer Backpack'in farklı boyutta birçok gözü bulunuyor. Bu haznelerden bir tanesi hava alabiliyor, bu sayede şemsiye veya ıslak kumaş parçalarını taşımanıza izin veriyor. Su şişesi yuvası, geniş su şişelerini taşıyabilirken arka taraftaki gizli cep, değerli eşyalarınızı saklamanızı sağlıyor.
Cordura kumaşından imal edilen çantanın Slate Black ve Morandi Green olmak üzere iki renk seçeneği var. OnePlus hayranlarını heyecanlandıracak olan yeni çantanın mağazalara ne zaman ulaşacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı. Acak 30 Ekim'deki OnePlus 6T tanıtımında tüm bilgileri öğrenme fırsatımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
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