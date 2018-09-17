OnePlus şimdi de TV üretecek

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim