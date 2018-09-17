OnePlus Şimdi de TV Üretecek
Telefonlarıyla tanıdığımız OnePlus'ın televizyon işine girmeye hazırlandığı ortaya çıktı!
"Amiral gemisi katili" lakabıyla da bilinen OnePlus, her yıl birbirinden başarılı akıllı telefonlar üretirken, işin bu kadarla sınırlı kalmayacağı belliydi. Ancak bir televizyon üretmek? İşte bu biraz tartışılır. Zira şirketin daha önce bu konuda herhangi bir tecrübesi bilindiği kadarıyla bulunmuyor. Ancak görünen o ki, OnePlus bir akıllı televizyon üretecek.
Gelen raporlara göre OnePlus, kendi televizyonu üzerinde çalışmaya başlamış. Şirketin kurucusu ve CEO'su Pete Lau'nun da bu yeni oluşumun yönetim işini yürüteceği biliniyor. Business Insider'a göre Lau, bu alanda en iyisini üretmenin peşinde.
OnePlus'ın televizyonlarında yer vereceği özellikler, uygulamalar ve teknolojiler hakkında şimdilik hiçbir ipucu yok. Tek bildiğimiz, televizyonun akıllı özellikler getireceği ve büyük olasılıkla Android işletim sistemini temel alacağı. Televizyon ve akıllı telefon arasında kesintisiz bir bağlantının ön planda olacağı üründe, Amazon Echo ve Google Alexa desteği ise bulunacak.
OnePlus'ın ilk televizyonunu 2019'da tanıtması bekleniyor. Bu süreç içerisinde hakkında bilgiler gelmeye devam edecektir.
Ercan Uğurlu
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