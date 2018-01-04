Opera 50, PC'nizi yavaşlatan kodları engelliyor
Opera'nın yeni sürümü, işlemcinizi siz farkında olmadan yüzde 100 kullanıp dijital para çıkaran kodları engelleye yönelik işlevle geldi!
Opera, web tarayıcınızın siz farkında olmadan dijital para madenciliği yapmasına engel olan yeni sürümünü yayınladı.
"Crypto-jacking" web sitelerinin işlemci kaynaklarınızı kullanarak dijital para çıkardığı ve bu şekilde site sahibine para kazandırdığı yeni bir olgu. Crypto-jacking, tamamen sizin isteğiniz dışında gerçekleştiği ve PC'nizi yavaşlatabildiği için sinir bozucu hale gelebiliyor.
Opera 50'de bulunan anti-madencilik işlevi, tarayıcının reklam engelleme işlevinin içerisinde bulunuyor. Reklam engelleyici ayarlardan etkinleştirilebiliyor. Reklam engellemeyi kullanmak istemeyenler, tercihlerdeki "No Coin" kutucuğunu işaretleyebiliyorlar.
İşlev, madenci kodlarını engellemek için düzenli olarak güncellenen "NoCoin" listelerinden faydalanıyor. Böylece internette dolaşırken işlemcinizin birden bire yüzde 100'e ulaşıp, fanlarınızın çılgına dönmesi engelleniyor.
Opera 50'deki yenilikler arasında Oculus için VR360 desteği ve ekranı masaüstünden TV'nize yansıtmanızı sağlayan Chromecast desteği de var.
Zeynel A. Öztürk
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