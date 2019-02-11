Opera VPN, Opera'ya Dahili Olarak Geri Dönüyor

Sunduğu ücretsiz VPN hizmeti ile sevilen Opera VPN, Android'e geri dönüyor!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Opera VPN, Opera'ya Dahili Olarak Geri Dönüyor
Görsel: Opera

Opera, kullanıcılarına ücretsiz VPN (Sanal Özel Ağ) hizmeti sunan bir tarayıcı olarak diğer tarayıcılardan ayrılıyor. Masaüstü sürümünde bu hizmeti uzun bir süredir sunan tarayıcı, aynı hizmeti Android kullanıcılarına da ayrı bir uygulama olan Opera VPN uygulaması ile sunmuştu.

Ancak Opera VPN uygulaması bir süre sonra sona erdirildi ve kullanıcılar için ücretsiz VPN seçeneklerinden bir tanesi bu şekilde ortadan kalktı. Ancak Opera, VPN hizmetini Android kullanıcılarına ücretsiz olarak bir kere daha sunmak için harekete geçti ve Opera Tarayıcı'nın Android sürümüne gelecek olan yeniliği bir blog yazısında duyurdu.

Opera'nın Android tarayıcısının son beta sürümü, dahili VPN özelliği ile kullanıcıları ayrı bir VPN uygulaması yüklemekten kurtaracak. Opera'nın sunduğu ücretsiz VPN hizmetinin bir veri kotası bulunmuyor ve şirket, herhangi bir kullanım kaydının tutulmayacağı konusunda söz veriyor. Ancak Opera'nın VPN servisinin sunduğu sunucular belirli bölgeler ile sınırlı olacak. Avrupa, Amerika ve Asya'da bulunan sunucular VPN bağlantısı için erişime açık olacak fakat kullanıcılar bu seçenekler arasında tam sunucu konumunu seçme özgürlüğüne sahip değil.

Yine de ücretsiz bir VPN hizmeti olarak Opera'nın sunduğu VPN çözümü oldukça iyi bir seçenek olarak kendini gösteriyor. Opera bu ücretsiz ve sınırsız hizmetini aynı zamanda masaüstü tarayıcısında da sunduğunu hatırlatalım.

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