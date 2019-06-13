Opera'nın Oyunculara Özel Tarayıcısı Yayınlandı

Opera'nın oyun tutkunları için özel bir tasarıma ve ek işlevlere sahip olan yeni web tarayıcısı, erken erişim olarak indirmeye sunuldu!

Opera'nın Oyunculara Özel Tarayıcısı Yayınlandı

Opera, oyun tutkunlarına yönelik web tarayıcısı Opera FX'i yayınladı. Yeni tarayıcı, Twitch bütünleşmesi, optimizasyon araçları ve Razer Chrome stili kişiselleştirilebilen renkler sunuyor.

Yeni web tarayıcısı, ilk olarak gizemli bir duyuruyla mayısta ortaya çıkmıştı. Firma bu sırada "Opera'nın oyun oynayanlar için özel bir sürümü" üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bekleyişin sona ermesiyle Opera GX'in erken erişim sürümü, indirmeye sunuldu.

Tarayıcı, GX Corner olarak tanımlanan bir giriş sayfasıyla açılıyor. Bu sayfada farklı yayıncıların oyunlarda yaptıkları indirimler, çeşitli kaynaklardan oyunlarla ilgili haberler yer alıyor. Opera GX, oyun oynarken web tarayıcınızın kaynak tüketimini azaltmaya yönelik araçlar da içeriyor. Dilerseniz, hem RAM kullanımını hem de işlemci kullanımını kısıtlayabiliyorsunuz. Dahili Twitch yan çubuğu, internette dolaşırken oyun yayınlarını seyretmenize ve bildirim almanıza izin veriyor.

Opera GX'in bazı özellikleri ise sadece eğlenceye yönelik. Örneğin tarayıcıda kullanılan bilim kurgu stili ses efektleri, ünlü ses tasarımcısı Rubén Rincón tarafından oluşturulmuş. Tarayıcı, belirli bir renk paletini ve uzay temalı duvar kağıtlarını kullanıyor.

Opera GX tabi ki sadece oyunlara odaklanmıyor. Tarayıcı, Opera'nın tarayıcısının önde gelen gizlilik işlevlerini de içeriyor. Bunlara tek tıklamayla reklam engelleme ve dahili kripto para cüzdanı dahil.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
HTC'den Sürpriz İki Yeni Telefon Tanıtımı
iOS 13 Konum Gizliliğine Yenilik Getiriyor
Just Dance 2020'den Wii Sürprizi!
İşte İlk Display Stream Compression Monitör
A Plague Tale: Innocence İnceleme

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost