Opera'nın Oyunculara Özel Tarayıcısı Yayınlandı
Opera'nın oyun tutkunları için özel bir tasarıma ve ek işlevlere sahip olan yeni web tarayıcısı, erken erişim olarak indirmeye sunuldu!
Opera, oyun tutkunlarına yönelik web tarayıcısı Opera FX'i yayınladı. Yeni tarayıcı, Twitch bütünleşmesi, optimizasyon araçları ve Razer Chrome stili kişiselleştirilebilen renkler sunuyor.
Yeni web tarayıcısı, ilk olarak gizemli bir duyuruyla mayısta ortaya çıkmıştı. Firma bu sırada "Opera'nın oyun oynayanlar için özel bir sürümü" üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bekleyişin sona ermesiyle Opera GX'in erken erişim sürümü, indirmeye sunuldu.
Tarayıcı, GX Corner olarak tanımlanan bir giriş sayfasıyla açılıyor. Bu sayfada farklı yayıncıların oyunlarda yaptıkları indirimler, çeşitli kaynaklardan oyunlarla ilgili haberler yer alıyor. Opera GX, oyun oynarken web tarayıcınızın kaynak tüketimini azaltmaya yönelik araçlar da içeriyor. Dilerseniz, hem RAM kullanımını hem de işlemci kullanımını kısıtlayabiliyorsunuz. Dahili Twitch yan çubuğu, internette dolaşırken oyun yayınlarını seyretmenize ve bildirim almanıza izin veriyor.
Opera GX'in bazı özellikleri ise sadece eğlenceye yönelik. Örneğin tarayıcıda kullanılan bilim kurgu stili ses efektleri, ünlü ses tasarımcısı Rubén Rincón tarafından oluşturulmuş. Tarayıcı, belirli bir renk paletini ve uzay temalı duvar kağıtlarını kullanıyor.
Opera GX tabi ki sadece oyunlara odaklanmıyor. Tarayıcı, Opera'nın tarayıcısının önde gelen gizlilik işlevlerini de içeriyor. Bunlara tek tıklamayla reklam engelleme ve dahili kripto para cüzdanı dahil.
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